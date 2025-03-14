الزراعة توضح حول وجود الخنازير في الغابات والأحراش

وأضاف الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، لم تصل مديرية زراعة الكورة حتى الآن أي شكاوى رسمية من المزارعين بخصوص تواجد الخنازير في أراضيهم.
وبين الخصاونة، أن مكافحة الخنازير تتم ضمن القوانين والأنظمة البيئية المعتمدة، حيث يُسمح بمواجهتها بطرق منظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يوجد منع مطلق لصيدها لكن يجب الالتزام بالضوابط البيئية.
ودعا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو التعامل معها بشكل مباشر، وفي حال رؤيتها أو تسجيل أي أضرار يمكنهم التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
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