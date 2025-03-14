 
الجمعة 2025-03-14 05:38 م
 




            

        








    

        

        

            الزراعة توضح حول وجود الخنازير في الغابات والأحراش
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        05:07 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال مدير زراعة لواء الكورة سالم الخصاونة، إن وجود الخنازير في لواء الكورة أمر طبيعي خاصة في المناطق الزراعية والأحراش، حيث تجد بيئة مناسبة للعيش والتكاثر.
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وأضاف الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الجمعة، لم تصل مديرية زراعة الكورة حتى الآن أي شكاوى رسمية من المزارعين بخصوص تواجد الخنازير في أراضيهم.

وبين الخصاونة، أن مكافحة الخنازير تتم ضمن القوانين والأنظمة البيئية المعتمدة، حيث يُسمح بمواجهتها بطرق منظمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا يوجد منع مطلق لصيدها لكن يجب الالتزام بالضوابط البيئية.

ودعا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو التعامل معها بشكل مباشر، وفي حال رؤيتها أو تسجيل أي أضرار يمكنهم التواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الزراعة توضح حول وجود الخنازير في الغابات والأحراش
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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