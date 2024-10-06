"الزراعة" توقع 75 اتفاقية منح مالية لصغار المزارعين

الوكيل الإخباري- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، 75 اتفاقية لمنح مالية مع صغار المزارعين في كل من محافظات البلقاء وعجلون وإربد، بقيمة 2500 دينار للمنحة.

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وتهدف المنح إلى تبني المزارع تقنيات زراعية مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والمساهمة بالمحافظة على المياه، ما يعزز من قدرته على التكيف واستدامة موارده الزراعية.