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"الزراعة" توقع 75 اتفاقية منح مالية لصغار المزارعين

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
الأحد، 06-10-2024 05:12 م

الوكيل الإخباري-    وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الأحد، 75 اتفاقية لمنح مالية مع صغار المزارعين في كل من محافظات البلقاء وعجلون وإربد، بقيمة 2500 دينار للمنحة.

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وتهدف المنح إلى تبني المزارع تقنيات زراعية مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والمساهمة بالمحافظة على المياه، ما يعزز من قدرته على التكيف واستدامة موارده الزراعية.


وقال الحنيفات إن الوزارة ومن خلال الشراكات مع الجهات الدولية والإقليمية تسعى إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي عبر دعم صغار المزارعين والتحالفات الزراعية وتحقيق مسار الأمن الغذائي عبر مراحل الإنتاج من زراعة لمحاصيل النقص والمحاصيل الريادية، والتأكيد على الصناعات الغذائية الزراعية.

 
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