"الزراعة" توقع 75 اتفاقية منح مالية لصغار المزارعين

وتهدف المنح إلى تبني المزارع تقنيات زراعية مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والمساهمة بالمحافظة على المياه، ما يعزز من قدرته على التكيف واستدامة موارده الزراعية.
وقال الحنيفات إن الوزارة ومن خلال الشراكات مع الجهات الدولية والإقليمية تسعى إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي عبر دعم صغار المزارعين والتحالفات الزراعية وتحقيق مسار الأمن الغذائي عبر مراحل الإنتاج من زراعة لمحاصيل النقص والمحاصيل الريادية، والتأكيد على الصناعات الغذائية الزراعية.
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