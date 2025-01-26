الزراعة: توقيع إتفاقية لاستخدام الطحالب اللولبية لمكافحة سوء التغذية

وبحسب بيان الوزارة، أكد الحنيفات أن استضافة مقر المنظمة يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الإمكانات المتوفرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقديم الحلول طويلة الأمد لمشكلة سوء التغذية العالمي مع دعم مبادرات التنمية المستدامة والصحة العامة.
من جهته، أعرب مدير عام المنظمة محمد خضر عن تطلعه إلى البناء على هذا المنجز لتعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الزراعة بهدف الترويج للطحالب الدقيقة كحل مستدام وفعال من حيث التكلفة لمكافحة سوء التغذية.
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