الزراعة: توقيع إتفاقية لاستخدام الطحالب اللولبية لمكافحة سوء التغذية

الوكيل الإخباري- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأحد، اتفاقية مع منظمة "إمسام" لاستضافة مقر المنظمة الدولية لاستخدام الطحالب اللولبية الدقيقة "سبيرولينا" لمكافحة سوء التغذية.

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وبحسب بيان الوزارة، أكد الحنيفات أن استضافة مقر المنظمة يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الإمكانات المتوفرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقديم الحلول طويلة الأمد لمشكلة سوء التغذية العالمي مع دعم مبادرات التنمية المستدامة والصحة العامة.