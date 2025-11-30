الأحد 2025-11-30 07:53 ص

"الزراعة": خلو مهرجان الزيتون من حالات الغش ونتائج فحصه 91% منه بكر ممتاز

تعبئة زيت زيتون من إحدى المعاصر.
تعبئة زيت زيتون من إحدى المعاصر
الأحد، 30-11-2025 07:22 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وزارة الزراعة خلو مهرجان الزيتون الوطني الـ25 من حالات الغش، وأن 91% من نتائج الفحوصات هي بكر ممتاز.اضافة اعلان


وأشار مدير مهرجان الزيتون الوطني، عبدالله القضاة إلى وجود تقنية التتبع الإلكتروني، والتي تعد من أهم التقنيات التي وظفتها وزارة الزراعة في المهرجان، لافتًا إلى أن هذه التقنيات ستمكّن زوار المهرجان من معرفة جودة المنتج من خلال تتبع سلاسل توريد المنتج الزراعي من زيت الزيتون، وتطبيق أنظمة تتبع المنتج ومراقبته خلال عملية الإنتاج، الأمر الذي سيعزز الأمن الغذائي ويسلّط الضوء على جودة المنتج وسلامته، مما سينعكس إيجابًا على القيمة التسويقية وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجات السيدات وصغار المزارعين في أرض مهرجان الزيتون الوطني الخامس والعشرين ومعرض المنتجات الريفية.

ومن جانبه، بيّن مدير التسويق والاتصال المؤسسي في شركة "إنكيوب" الدولية والمختصة في حلول سلاسل التوريد، مصطفى الكيلاني، أن التقنية المتّبعة لتعقّب الفحص المخبري والحسي على أيدي المختصين من المركز الوطني للبحوث الزراعية تمكّن رواد المهرجان ومتسوّقي زيت الزيتون الأردني من اتخاذ قرار الشراء بسهولة، من خلال قدرتهم على معرفة مباشرة لاسم المعصرة، والمزارع، واسم المختبر الفاحص، والمحافظة، وتصنيف الزيت، ووزن العبوة، ودرجة الحموضة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة

فلسطين اليونيسيف تحذر من تفاقم سوء التغذية الحاد بين أطفال غزة

تعبئة زيت زيتون من إحدى المعاصر.

أخبار محلية "الزراعة": خلو مهرجان الزيتون من حالات الغش ونتائج فحصه 91% منه بكر ممتاز

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تفاصيل حالة الطقس الأحد.. وزخات أمطار على هذه المناطق

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة وينفذ حملة مداهمات واعتقالات

القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية الجيش ينعى محمد البطاينة

الوكيل الإخباري- اعلنت دوائر حكومية، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة.

وظائف وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل

الوكيل الإخباري- دعت شركة مياه العقبة، اليوم الأحد التالية أسماؤهم لاستكمال إجراءات التعيين.

وظائف مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين - أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة