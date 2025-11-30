"الزراعة": خلو مهرجان الزيتون من حالات الغش ونتائج فحصه 91% منه بكر ممتاز

07:22 ص

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الزراعة خلو مهرجان الزيتون الوطني الـ25 من حالات الغش، وأن 91% من نتائج الفحوصات هي بكر ممتاز.





وأشار مدير مهرجان الزيتون الوطني، عبدالله القضاة إلى وجود تقنية التتبع الإلكتروني، والتي تعد من أهم التقنيات التي وظفتها وزارة الزراعة في المهرجان، لافتًا إلى أن هذه التقنيات ستمكّن زوار المهرجان من معرفة جودة المنتج من خلال تتبع سلاسل توريد المنتج الزراعي من زيت الزيتون، وتطبيق أنظمة تتبع المنتج ومراقبته خلال عملية الإنتاج، الأمر الذي سيعزز الأمن الغذائي ويسلّط الضوء على جودة المنتج وسلامته، مما سينعكس إيجابًا على القيمة التسويقية وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجات السيدات وصغار المزارعين في أرض مهرجان الزيتون الوطني الخامس والعشرين ومعرض المنتجات الريفية.



ومن جانبه، بيّن مدير التسويق والاتصال المؤسسي في شركة "إنكيوب" الدولية والمختصة في حلول سلاسل التوريد، مصطفى الكيلاني، أن التقنية المتّبعة لتعقّب الفحص المخبري والحسي على أيدي المختصين من المركز الوطني للبحوث الزراعية تمكّن رواد المهرجان ومتسوّقي زيت الزيتون الأردني من اتخاذ قرار الشراء بسهولة، من خلال قدرتهم على معرفة مباشرة لاسم المعصرة، والمزارع، واسم المختبر الفاحص، والمحافظة، وتصنيف الزيت، ووزن العبوة، ودرجة الحموضة.

