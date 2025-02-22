الزراعة: رفع جاهزية كوادر الحراج لمواجهة الأحوال الجوية المتوقعة

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة، لورنس المجالي، اليوم السبت، إن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الظروف الجوية خلال الأيام المقبلة.

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وأكد المجالي أن الوزارة بتوجيهات من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات رفعت من جاهزية كوادرها، خصوصا فرق الحراج للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطط الطوارئ التي تعتمدها الوزارة سنويا في مثل هذه الظروف.



وأضاف أن الوزارة فعلت غرف العمليات في مختلف المحافظات والألوية لاستقبال الشكاوى والملاحظات من المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ قد يؤثر على الغابات أو المناطق الحرجية.



وأوضح أن الوزارة رفعت جاهزية الدوريات المتخصصة بالحراج لمراقبة المناطق الحرجية وحمايتها من أي استغلال غير قانوني قد يحدث خلال فترة المنخفض الجوي.



وأشار إلى أن الوزارة عملت على تزويد المحطات الحرجية بوسائل التدفئة، خاصة في المناطق التي يتوقع أن تشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة، إضافة إلى إشراك مندوبين من كوادر الحراج في غرف الطوارئ بالمحافظات لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال العاصفة الجوية.



وفي إطار الجهود الميدانية، قال المجالي إن الوزارة شكلت فرقا متخصصة مزودة بالمعدات اللازمة، بهدف إزالة أي أشجار متساقطة على الطرقات أو الأعمدة الكهربائية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تنجم عن سوء الأحوال الجوية، مؤكدا التنسيق المستمر مع الجهات المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تأثر البنية التحتية.



ودعا المجالي المواطنين إلى التواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بالأشجار أو الغابات من خلال رقم الطوارئ (065341116)، أو عبر غرفة العمليات في مديرية الحراج، مؤكدا أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية للحفاظ على السلامة العامة والبيئة الحرجية خلال فترة المنخفض الجوي.