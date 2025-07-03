"الزراعة": لجنة وطنية لمتابعة جودة العسل المحلي

الوكيل الإخباري- أعلن أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن الوزارة بصدد إطلاق لجنة وطنية لمتابعة جودة العسل المحلي، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، بما يضمن تعزيز الثقة بمنتجات العسل الأردني لدى المستهلك محليا ودوليا.

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وأشار إلى أن الوزارة تولي قطاع النحل اهتماما خاصا، وتعمل على تطوير البيئة الداعمة له من خلال إنشاء غابات صناعية اقتصادية تسهم في تحسين مصادر الرحيق للنحل ورفع كفاءة الإنتاج.



جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس، فعاليات مهرجان العسل الأردني الأول، والذي يقام في حدائق الحسين بمشاركة نحالين وجمعيات تعاونية وأسر ريفية منتجة.



وأكد الحياري أهمية قطاع النحل، الذي بات من القطاعات الريادية في الأردن، ويشهد توسعا ملحوظا في أعداد النحالين وجودة الإنتاج، مشيرا إلى أن العسل الأردني يتمتع بمواصفات عالية ويتم تصديره إلى عدد من الدول.



وقال إن المهرجان يمثل منصة فاعلة لدعم وتمكين المجتمعات الريفية، وخاصة المرأة الريفية المنتجة، من خلال تسويق منتجاتها الزراعية والغذائية التقليدية، ما يعزز فرص التنمية المحلية المستدامة ويسهم في دعم الصناعات الغذائية الريفية.



من جهته، أوضح رئيس اتحاد النحالين الأردنيين معاذ كظم، أن المهرجان الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام يشهد مشاركة أكثر من 100 عارض من النحالين والجمعيات التعاونية والأسر المنتجة من مختلف محافظات المملكة.



وأكد أن جميع أنواع العسل المعروضة في المهرجان خضعت للفحص المخبري وفقا للمعايير المعتمدة، وهي ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، ما يعزز من مكانة العسل الأردني في الأسواق.