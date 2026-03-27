الزراعة: موسم الأمطار الوفير يعزز إنتاجية الأشجار المثمرة والمحاصيل الحقلية

الوكيل الإخباري- أكد مساعد الأمين العام لوزارة الزراعة للإرشاد الزراعي، المهندس بكر البلاونة، أن الموسم المطري لهذا العام يُصنَّف بأنه ممتاز مقارنة بالعام الماضي، من حيث كميات الهطول وأثرها الإيجابي على القطاع الزراعي والغطاء النباتي.





وقال المهندس البلاونة، إن تحسّن الظروف المطرية ينعكس بشكل مباشر على الأشجار المثمرة البعلية، مثل الزيتون واللوزيات والتفاحيات، سواء من حيث كمية الإنتاج أو جودته، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تُعد مرحلة مهمة لتميّز البراعم واستعداد الأشجار لموسم الإنتاج المقبل، حيث يسهم توفر الأمطار والرطوبة في التربة في تحقيق نمو خضري ربيعي جيد، ما ينعكس بدوره على إنتاجية الموسم الصيفي ونوعيته.



وأشار إلى أن ذلك يُنعكس أيضًا بأثر إيجابي كبير على المحاصيل الحقلية البعلية، مثل القمح والشعير والعدس والحمص، بفضل رطوبة التربة التي تُسهم في تعزيز نموها وتحسين كمية وجودة الإنتاج.







