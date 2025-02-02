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الزراعة: نستورد التمور من هذه المناشئ فقط ونحذر من تداول الشائعات

لا
أرشيفية
الأحد، 02-02-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري- حذرت وزارة الزراعة من تداول شائعات حول المنتجات الزراعية الأردنية، من ضمنها التمور، وتهدف إلى الإساءة وتشويه سمعة المنتج المحلي الذي يعد من بين الأجود عالميا.

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن الأردن يصدر تمر المجهول إلى 22 دولة، حيث يشكل إنتاجه 15 بالمئة من السوق العالمي، مشيرة الى أن التمور التي يستوردها الأردن تأتي فقط من السعودية والعراق والإمارات والجزائر وتونس ومصر "رطب مجمد"، حيث تشمل أصنافا مثل السكري، الصقعي، دقلة نور، الخضري وعجوة المدينة.


ودعت الوزارة إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها والتواصل المباشر معها لتفادي نشر الأخبار المضللة.

 
gnews

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