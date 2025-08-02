"الزراعيين" تطلق أول تعاونية للمهندسات الزراعيات في إربد

وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد في مقر النقابة اليوم السبت، بحضور مدير مديرية تعاون إربد أكرم المستريحي، ورئيس فرع النقابة بشار النوافلة، وأمين السر هاشم العمري، وعدد من أعضاء الفرع، ولجنة شؤون المهندسات الزراعيات.
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