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"الزراعيين" تطلق أول تعاونية للمهندسات الزراعيات في إربد

نقابة المهندسين الزراعيين
نقابة المهندسين الزراعيين
 
السبت، 02-08-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري-   اعلن فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة إربد عن إطلاق خطة بالتعاون مع مديرية تعاون إربد، تهدف إلى تأسيس أول تعاونية متعددة الأغراض مخصصة للمهندسات الزراعيات في المحافظة، في خطوة تستهدف تمكين المرأة وخلق فرص عمل نوعية في القطاع التعاوني.

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وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد في مقر النقابة اليوم السبت، بحضور مدير مديرية تعاون إربد أكرم المستريحي، ورئيس فرع النقابة بشار النوافلة، وأمين السر هاشم العمري، وعدد من أعضاء الفرع، ولجنة شؤون المهندسات الزراعيات.

 
 
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