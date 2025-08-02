"الزراعيين" تطلق أول تعاونية للمهندسات الزراعيات في إربد

الوكيل الإخباري- اعلن فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة إربد عن إطلاق خطة بالتعاون مع مديرية تعاون إربد، تهدف إلى تأسيس أول تعاونية متعددة الأغراض مخصصة للمهندسات الزراعيات في المحافظة، في خطوة تستهدف تمكين المرأة وخلق فرص عمل نوعية في القطاع التعاوني.

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