الزرقاء: إتلاف 589 كغم من المواد الغذائية وإيقاف 16 منشأة عن العمل

الوكيل الإخباري- نفذت اللجنة الموحدة للرقابة على الأسواق في الزرقاء حملة تفتيشية مكثفة خلال الأيام الأربعة الماضية، أسفرت عن إتلاف 589 كيلوغرامًا من المواد الغذائية الصلبة، وإيقاف 16 منشأة عن العمل.

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كما تم، خلال نفس الفترة، إتلاف 2559 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك، وتوجيه 59 إنذارًا لمنشآت غذائية مخالفة، بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة.



وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود أهمية التكامل بين الجهات الرقابية لضبط الأسواق وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين، موضحًا أن اللجنة الموحدة تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصحة، ومديرية الصناعة والتجارة، ولجان السلامة العامة في المحافظة، ما يعزز فعالية التفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين.



وأشار إلى أن الفرق التفتيشية تعمل على مدار الساعة لمراقبة مستودعات الأغذية والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات، إذ تشمل الرقابة متابعة موائد الرحمن والإفطارات الخيرية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لضمان تقديم وجبات آمنة وصحية للصائمين.