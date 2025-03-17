الزرقاء: إتلاف 589 كغم من المواد الغذائية وإيقاف 16 منشأة عن العمل

كما تم، خلال نفس الفترة، إتلاف 2559 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك، وتوجيه 59 إنذارًا لمنشآت غذائية مخالفة، بسبب عدم التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة.
وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود أهمية التكامل بين الجهات الرقابية لضبط الأسواق وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين، موضحًا أن اللجنة الموحدة تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصحة، ومديرية الصناعة والتجارة، ولجان السلامة العامة في المحافظة، ما يعزز فعالية التفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية بحق المخالفين.
وأشار إلى أن الفرق التفتيشية تعمل على مدار الساعة لمراقبة مستودعات الأغذية والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات، إذ تشمل الرقابة متابعة موائد الرحمن والإفطارات الخيرية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لضمان تقديم وجبات آمنة وصحية للصائمين.
وأكد الدكتور أبو قاعود أن اللجنة الموحدة ستواصل فرض رقابة صارمة على الأسواق، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي تجاوزات قد تمس صحتهم أو حقوقهم، مشددًا على أن سلامة الغذاء أولوية لا تقبل المساومة.
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