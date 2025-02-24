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الزرقاء: إعادة أصابع شاب بترت في حادث بمنجرة أخشاب

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 24-02-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري-   نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الأمير فيصل بن الحسين في محافظة الزرقاء، بإعادة أصابع شاب عشريني بترت بسبب حادث مروع.

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وفي التفاصيل، أوضح مدير المستشفى الدكتور ناصر حسين، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن قسم الإسعاف والطوارئ استقبل حالة طارئة لشاب تعرض لحادث مؤلم في إحدى المناجر الخشبية، حيث بترت أصابعه الخمسة بمنشار كهربائي، ما استدعى تدخلاً جراحيًا فوريًا لإنقاذ يده وإعادة الأمل له.
وأكد الدكتور حسين، أنه تم إجراء عملية جراحية معقدة للشاب استغرقت 3 ساعات.


ووفقًا لاستشاري جراحة العظام والمفاصل في المستشفى الدكتور يعقوب الحايك، فقد كان الشاب يعاني من قطع في الأوتار والأعصاب والأوردة والشرايين، إلى جانب كسور معقدة في العظام، ما تطلب تدخلًا دقيقًا لإعادة توصيل الأوتار وخياطة الأنسجة، إضافة إلى تثبيت العظام بقضبان معدنية طبية خاصة، وإجراء خياطة دقيقة للأعصاب، حيث يحتوي كل إصبع على عصبين رئيسيين. وبعد الانتهاء من الإجراءات الجراحية المعقدة، تم إغلاق الجرح، وغسل اليد، وتثبيت الكسور بجبيرة طبية، مع تزويد المريض بالمضادات الحيوية اللازمة عبر الحقن الوريدي.


وأضاف الحايك أن الشاب لا يزال يرقد على سرير الشفاء، وحالته العامة حسنة مستقرة ومبشرة، إذ بدأ بتحريك أصابعه تدريجيًا، متوقعًا أن يستعيد وظائف يده بالكامل بمرور الوقت، بفضل العناية الطبية والتأهيل المناسب.


من جانبه، أكد أخصائي التخدير الدكتور محمد ياسين، أن العملية تمت في أجواء طبية متكاملة، حيث لعب التخدير دورًا محوريًا في توفير الاستقرار الصحي للمريض طوال فترة الجراحة، فيما بذل الطاقم التمريضي جهودًا كبيرة لضمان نجاح العملية ومتابعة حالة الشاب خلال فترة التعافي.

 
gnews

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