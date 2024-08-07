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الزرقاء: اختتام دورة حول صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل

جانب من الفعاليات
جانب من تخريج المشاركين بالدورة




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:59 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت في هيئة شباب كلنا الأردن بالزرقاء دورة تدريبية استثنائية بعنوان: "صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي"، شارك فيها 30 شابا وفتاة واستمرت لمدة 3 أيام متتالية.


وبين منسق الهيئة، سمير فاخوري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الدورة هدفت إلى تمكين وتطوير مهارات مجموعة من الشباب المهتمين في هذا المجال، حيث سيتمكن المشاركون من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في عالم صناعة المحتوى الرقمي.


وأشار إلى أن الدورة تضمنت العديد من المحاضرات في مجال صناعة المحتوى وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، مبينا أن هذه الدورة تعد فرصة حقيقية للمشاركين لاكتساب المهارات اللازمة لبناء وتطوير استراتيجيات المحتوى الرقمي، وتحقيق تأثير إيجابي وفاعل على المنصات الاجتماعية.


وأفاد فاخوري بأن الدورة تسهم في تعزيز القدرات الشبابية وتعميق التفاعل والتواصل بين الشباب المهتمين في هذا المجال، فيما يعكس إطلاق هذه الدورة التزام هيئة شباب كلنا الأردن بدعم وتمكين الشباب الأردني وتوجيههم نحو مجالات العمل الواعدة والمبتكرة.

gnews

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