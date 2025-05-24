الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79

وبرعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور واسع للفعاليات الرسمية والشعبية ونواب المحافظة، تزينت ساحات الاحتفال بالأعلام الأردنية واللافتات التي تؤكد التفاف الأردنيين حول القيادة الهاشمية المظفرة، واعتزازهم بالمنجزات الوطنية التي خطها الأردن عبر تاريخه المجيد.
وانطلقت فعاليات العيد بمسيرات ضخمة رفرفت فيها راية الوطن عالية، وامتلأت الشوارع بالمواكب الراجلة والمركبات المزينة بالأعلام والشعارات الوطنية، حيث شارك المواطنون من مختلف مناطق المحافظة، يتقدمهم شباب بيرين ولواء الهاشمية والظليل ولواء الرصيفة والأزرق، الذين تدفقوا في مواكب عفوية نحو مواقع الاحتفال، مرددين الهتافات والأغاني الوطنية التراثية، في مشهد يعكس وحدة الصف وروح الانتماء المتجذرة في القلوب.
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