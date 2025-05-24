الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79

الوكيل الإخباري- - وسط أجواء وطنية مفعمة بالعز والفخار، انطلقت اليوم الجمعة في محافظة الزرقاء الاحتفالات بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، حيث امتلأت مدينة الأمير محمد للشباب والحديقة البيئية في الرصيفة بآلاف المواطنين الذين جاءوا ليعبروا عن حبهم ووفائهم للوطن.

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وبرعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور واسع للفعاليات الرسمية والشعبية ونواب المحافظة، تزينت ساحات الاحتفال بالأعلام الأردنية واللافتات التي تؤكد التفاف الأردنيين حول القيادة الهاشمية المظفرة، واعتزازهم بالمنجزات الوطنية التي خطها الأردن عبر تاريخه المجيد.