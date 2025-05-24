السبت 2025-05-24 01:29 ص
 

الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79

الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79
الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79
 
السبت، 24-05-2025 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   - وسط أجواء وطنية مفعمة بالعز والفخار، انطلقت اليوم الجمعة في محافظة الزرقاء الاحتفالات بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، حيث امتلأت مدينة الأمير محمد للشباب والحديقة البيئية في الرصيفة بآلاف المواطنين الذين جاءوا ليعبروا عن حبهم ووفائهم للوطن.

اضافة اعلان


وبرعاية محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وبحضور واسع للفعاليات الرسمية والشعبية ونواب المحافظة، تزينت ساحات الاحتفال بالأعلام الأردنية واللافتات التي تؤكد التفاف الأردنيين حول القيادة الهاشمية المظفرة، واعتزازهم بالمنجزات الوطنية التي خطها الأردن عبر تاريخه المجيد.


وانطلقت فعاليات العيد بمسيرات ضخمة رفرفت فيها راية الوطن عالية، وامتلأت الشوارع بالمواكب الراجلة والمركبات المزينة بالأعلام والشعارات الوطنية، حيث شارك المواطنون من مختلف مناطق المحافظة، يتقدمهم شباب بيرين ولواء الهاشمية والظليل ولواء الرصيفة والأزرق، الذين تدفقوا في مواكب عفوية نحو مواقع الاحتفال، مرددين الهتافات والأغاني الوطنية التراثية، في مشهد يعكس وحدة الصف وروح الانتماء المتجذرة في القلوب.

 
gnews

أحدث الأخبار

الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79

أخبار محلية الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79

محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال

أخبار محلية محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال

علم روسيا

عربي ودولي روسيا: استعادة 390 جنديًا ومدنيًا من أسرى الحرب مع كييف

عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية

أخبار محلية عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

بلدية إربد تنهي تزيين معالم المدينة وطرقها احتفاءً بعيد الاستقلال

أخبار محلية بلدية إربد تنهي تزيين معالم المدينة وطرقها احتفاءً بعيد الاستقلال

الأمم المتحدة

فلسطين يانغ يطالب بانجاح المؤتمر الدولي للسلام بشأن فلسطين الشهر القادم

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات



 
 





الأكثر مشاهدة