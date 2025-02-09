الزرقاء تحتج ضد التهجير القسري وتؤكد على الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية

وتوافد المشاركون من مختلف الفئات الشعبية والرسمية، رافعين اللافتات التي تؤكد رفضهم لهذه الدعوات مرددين الهتافات التي تندد بالمواقف المنحازة على الساحة الدولية، إذ اعتبر المشاركون أن هذه الوقفة تعبر عن موقف شعبي واضح برفض أي مساس بالحقوق والثوابت الوطنية، مؤكدين ضرورة استمرار الحراك الشعبي لمواجهة أي قرارات تمس القضايا المصيرية للأمة.
وأكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء، فيصل الزواهرة، في كلمته، أن الأردنيين يرفضون التوطين والوطن البديل والتهجير القسري، وأي تغيير لمعالم القدس الشريف، مشددًا على تمسكهم بالثوابت التي أعلنها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أطلقها من محافظة الزرقاء عبر اللاءات الثلاث الشهيرة: "لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا لأي تغيير في معالم القدس الشريف".
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