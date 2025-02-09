الزرقاء تحتج ضد التهجير القسري وتؤكد على الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري- في مشهد جسد نبض الشارع الغاضب، نظم مجلس محافظة الزرقاء بالتعاون مع بلدية الزرقاء، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة على ميدان الجيش العربي عند مدخل المدينة، رفضًا للدعوات الأخيرة للتهجير القسري لأصحاب الأرض الفلسطيين إلى الدول المجاورة.

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وتوافد المشاركون من مختلف الفئات الشعبية والرسمية، رافعين اللافتات التي تؤكد رفضهم لهذه الدعوات مرددين الهتافات التي تندد بالمواقف المنحازة على الساحة الدولية، إذ اعتبر المشاركون أن هذه الوقفة تعبر عن موقف شعبي واضح برفض أي مساس بالحقوق والثوابت الوطنية، مؤكدين ضرورة استمرار الحراك الشعبي لمواجهة أي قرارات تمس القضايا المصيرية للأمة.