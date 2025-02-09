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الزرقاء تحتج ضد التهجير القسري وتؤكد على الثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية

الزرقاء
الزرقاء
الأحد، 09-02-2025 06:40 م

الوكيل الإخباري-    في مشهد جسد نبض الشارع الغاضب، نظم مجلس محافظة الزرقاء بالتعاون مع بلدية الزرقاء، اليوم، وقفة احتجاجية حاشدة على ميدان الجيش العربي عند مدخل المدينة، رفضًا للدعوات الأخيرة للتهجير القسري لأصحاب الأرض الفلسطيين إلى الدول المجاورة.

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وتوافد المشاركون من مختلف الفئات الشعبية والرسمية، رافعين اللافتات التي تؤكد رفضهم لهذه الدعوات مرددين الهتافات التي تندد بالمواقف المنحازة على الساحة الدولية، إذ اعتبر المشاركون أن هذه الوقفة تعبر عن موقف شعبي واضح برفض أي مساس بالحقوق والثوابت الوطنية، مؤكدين ضرورة استمرار الحراك الشعبي لمواجهة أي قرارات تمس القضايا المصيرية للأمة.


وأكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء، فيصل الزواهرة، في كلمته، أن الأردنيين يرفضون التوطين والوطن البديل والتهجير القسري، وأي تغيير لمعالم القدس الشريف، مشددًا على تمسكهم بالثوابت التي أعلنها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أطلقها من محافظة الزرقاء عبر اللاءات الثلاث الشهيرة: "لا للتوطين، لا للوطن البديل، لا لأي تغيير في معالم القدس الشريف".

 
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