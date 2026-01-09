الزرقاء ترفع الجاهزية القصوى وتفعل غرف الطوارئ خلال الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، أن الكوادر الفنية والميدانية المتخصصة في البلدية تواصل عملها المكثف على مدار الساعة لتنظيف مجاري الأودية والسيول والعبارات ومناهل تصريف المياه السطحية، وذلك عقب كل منخفض جوي وحالات الهطول المطري، وذلك في إطار خطة استباقية للحد من تجمع المياه وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال المهندس الخشمان إن المدينة الحيوية قسمت إلى 12 منطقة تشغيلية، جرى تزويد كل منها بكامل الإمكانيات البشرية من عمال مهنيين، ومراقبين ميدانيين، ومدراء مناطق، إلى جانب توفير مضخات متخصصة وآليات لفتح المناهل وسحب المياه في حال تجمعها، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية المعالجة.



وأشار إلى أنه تم تأمين المواقع كافة، داخل المدينة بمركبات محملة بأكياس رمل معبأة، لاستخدامها كحواجز وقائية تحول دون مداهمة مياه الأمطار للمنازل، بما يعزز من إجراءات السلامة ويحد من الأضرار المحتملة.



وأضاف، أن البلدية حرصت على تعزيز عناصر السلامة المرورية في مختلف المناطق، إلى جانب تأمين مادة "الديزل" اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء في حال انقطاع التيار الكهربائي، ضمانًا لاستمرارية العمل وعدم تعطل الخدمات الحيوية.



وبين، أنه جرى تشكيل فرق فنية مختصة لمعالجة سقوط الأشجار نتيجة الرياح الشديدة، وتجهيزها بالمعدات والرافعات اللازمة لقص الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء، وذلك بالتنسيق المباشر مع شركة الكهرباء الأردنية، حفاظا على السلامة العامة.



كما لفت إلى تأمين فرق متخصصة لمعالجة الأعطال الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية لكوادر البلدية وفرق الطوارئ التي تعمل بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة، مع وجود تداخل زمني مدروس بين الورديات لضمان ديمومة العمل دون انقطاع.



وأكد، أنه تم فتح غرفة الطوارئ لاستقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين، إلى جانب تشغيل غرفة السيطرة والمتابعة لمراقبة أوضاع الأسواق التجارية، مشيرًا إلى توجيه مراقبي وعمال المناطق لتقديم المساعدة الفورية لأي مواطن تتعطل مركبته بسبب الأحوال الجوية.