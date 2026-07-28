الزرقاء تستعد لمدينة استثمارية متكاملة عبر مشروع "ميراس"

11:55 ص

الوكيل الإخباري- نفّذ محافظ الزرقاء بالإنابة محيي الدين العدوان، زيارة ميدانية لمشروع "ميراس" الذي تنفذه شركة عمّان للخدمات اللوجستية، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار، في مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز "مدينة الشرق". اضافة اعلان





واستمع العدوان، خلال الزيارة إلى عرض حول مراحل تنفيذ المشروع ومكوناته الاستثمارية والأثر الاقتصادي المتوقع له، إذ يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية متعددة الاستخدامات في الزرقاء، وأول مشروع في المحافظة يطبق معايير الأبنية الخضراء.



وأكد أن الحكومة تواصل دعم الاستثمار وتذليل المعيقات أمام المستثمرين، مشيراً إلى استعداد المحافظة والجهات الرسمية للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.



من جهته، قال المدير العام لعمّان للخدمات اللوجستية أحمد حسين التميمي، إن "ميراس" يمثل استثماراً بقيمة 100 مليون دولار، ويقام على 3 مراحل ليكون مدينة استثمارية متكاملة تشمل قطاعات الضيافة والتجارة والرعاية الصحية والترفيه.



وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء فندق "ميراس" المصنف 4 نجوم، الذي يضم 68 غرفة فندقية، وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات، ومطعماً رئيسياً، ومقاهي، ونادياً صحياً، ومرافق رياضية وخدمية، فيما تشمل المرحلة الثانية إنشاء "ميراس بوليفارد" الذي يضم محال تجارية ومطاعم ومقاهي ومساحات للفعاليات.



وأضاف أن المرحلة الثالثة تتضمن إنشاء مستشفى متخصص مجهز بأحدث التقنيات الطبية، إضافة إلى مدينة ترفيهية متكاملة، بما يوسع نطاق الخدمات التي يوفرها المشروع.



وأشار إلى أن "ميراس" يعد أول مشروع في الزرقاء يعتمد معايير الأبنية الخضراء، مبيناً أن تطبيق هذه المعايير رفع الكلفة الإنشائية بنحو 30 بالمئة مقارنة بالمباني التقليدية، إلا أنها تسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل كلف التشغيل والصيانة، وزيادة العمر التشغيلي والقيمة الاستثمارية للمباني.



وبيّن أن المشروع سيوفر عند اكتمال مراحله أكثر من 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم قطاعات الإنشاءات والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والضيافة والتجارة والخدمات الطبية.



بدوره، أكد النائب الدكتور هايل عياش أن المشروع يشكل إضافة استثمارية للزرقاء، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، داعياً إلى استمرار تسهيل الإجراءات اللازمة لإنجازه ضمن الجدول الزمني المحدد.



من جانبها، أكدت مدير العقارات في مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وعضو اللجنة اللوائية المهندسة إيمان الشباطات، أهمية المشروع باعتباره قيمة مضافة للمحافظة، خصوصاً مع اعتماده مفهوم الأبنية الخضراء.



وقال المدير التنفيذي للشركة الشاملة لحلول الطاقة والبيئة "إيكوسون" المهندس عماد العلقة، إن المشروع يطبق معايير الأبنية الخضراء وفق المواصفات العالمية، بما يحقق وفراً في استهلاك الطاقة والمياه، ويخفض الانبعاثات الكربونية، ويحسن كفاءة التشغيل والقيمة الاستثمارية للأصول العقارية.





