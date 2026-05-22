الزرقاء تشهد حراكا ثقافيا واسعا يستهدف مختلف فئات المجتمع

الوكيل الإخباري- تشهد محافظة الزرقاء موسماً ثقافياً مميزاً وحافلاً يزخر بالمبادرات الإبداعية والبرامج النوعية، ضمن خارطة ثقافية واسعة تستهدف مختلف الفئات العمرية، في مشهد يجسد حراكاً ثقافياً متنامياً يراهن على الثقافة بوصفها رافعة للوعي والمعرفة وتعزيز الحضور المجتمعي.

وكشف مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي، عن تنفيذ 223 برنامجاً ونشاطاً ثقافياً خلال العام الحالي، باستثناء مهرجانات المسرح ومشاريع التمكين والعروض السينمائية.



وأوضح الزعبي أن الأشهر المقبلة ستشهد انطلاق نادي أطفال مركز الأميرة سلمى للطفولة اعتباراً من العاشر من حزيران وحتى نهاية آب المقبل، ليشكل فضاء إبداعياً نابضاً بالحياة يستهدف الفئة العمرية من 8 إلى 13 عاماً، عبر باقة متنوعة من الدورات التدريبية تشمل الرسم، والخط العربي، والدبكة الشعبية، والرسم بالفحم، والأشغال اليدوية، ونادي القراءة، مبيناً أن التسجيل سيكون من خلال الرابط المخصص على صفحة مديرية الثقافة عبر "فيسبوك".



وأشار إلى أن المديرية تواصل توسيع مساحة الفعل الثقافي في مختلف مناطق المحافظة من خلال تنفيذ أيام ثقافية في كل قضاء ولواء، تتضمن برامج وفقرات فنية وترفيهية تستهدف الأطفال والأسر، إلى جانب تنفيذ خمس جداريات فنية في مواقع مختلفة داخل المحافظة سيعلن عنها لاحقاً، بهدف إثراء المشهد البصري وإضفاء لمسات جمالية تحمل رسائل ثقافية وإنسانية.



وأوضح الزعبي أن المديرية ستنظم 5 بازارات لسيدات المجتمع المحلي لعرض وتسويق منتجاتهن وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، إلى جانب عقد دورات تدريبية مخصصة لهن، وتنفيذ ورشتين شهرياً للصناعات الثقافية، وورشتين شهرياً للرسم والخط العربي في مختلف الألوية والأقضية.



وأضاف أن المديرية ستواصل تنظيم المسابقة الثقافية الأسبوعية كل يوم خميس لتحفيز المجتمع على البحث عن المعرفة واستكشاف المعلومة، مع العمل على إدخال البرنامج الثقافي في إطار التحول الرقمي والرقمنة، فضلاً عن تنظيم عروض مسرحية ومهرجان خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعقد لقاءات حوارية متخصصة تخدم المجتمع المحلي وتعزز الحوار المجتمعي.



وأكد استمرار المديرية في إقامة معارض الكتب داخل المحافظة، موضحاً أنه تم تنظيم 22 معرضاً منذ بداية العام الحالي، إلى جانب مواصلة التعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لتنظيم عروض سينمائية شهرية تستهدف المهتمين بالفن السابع.



ولفت الزعبي إلى استمرار تنظيم المسارات الثقافية الهادفة إلى التعريف بالمواقع التاريخية والأثرية وتسويقها مجتمعياً وسياحياً، مشيراً إلى تجهيز مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بأجهزة حديثة ومتطورة للصوتيات الفنية، بما يسهم في تعزيز البيئة الثقافية ورفع جودة الفعاليات، كما ستواصل المديرية تنظيم حفلات إشهار الكتب بمعدل مرتين شهرياً بهدف دعم الكاتب الأردني وتحفيز ثقافة القراءة.



وأوضح أن معرض الكتاب الدائم المفتوح أمام أبناء المجتمع المحلي يضم 180 عنواناً من منشورات وزارة الثقافة. كما يقدم المركز دعماً للمجتمع المحلي عبر إعفاء الجهات والأفراد من رسوم استئجار مرافقه للأنشطة والفعاليات، حيث بلغ عدد الإعفاءات منذ مطلع العام الحالي 15 إعفاء.



وأشار إلى أن عدد المشاريع المقدمة عبر المنصة الثقافية من الهيئات الثقافية المختلفة في المحافظة بلغ 29 مشروعاً منذ مطلع آذار الماضي، وتخضع حالياً للدراسة وفق معايير الوزارة لدعم المشاريع المتميزة، مؤكداً استمرار الدورات التدريبية التي تعقد بالمركز الثقافي، في الرسم والخط العربي والموسيقى للفئة العمرية من 14 عاماً فما فوق، والتي بدأت منذ أيلول 2025 وتستمر حتى أيلول 2026.