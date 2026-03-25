الزرقاء تعد خطة طوارئ شاملة لمواجهة المنخفض الجوي وتعزيز الجاهزية الميدانية

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الزرقاء الكبرى جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، عبر حزمة إجراءات ميدانية وتنظيمية تهدف إلى الحد من آثار الأمطار الغزيرة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.





وأكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى المهندس خالد الخشمان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية باشرت بتنفيذ خطة طوارئ متكاملة، شملت فتح وتنظيف المناهل والعبارات الصندوقية لضمان انسيابية تصريف مياه الأمطار، إلى جانب توسعة مجرى سيل الزرقاء، ووضع سواتر ترابية في المناطق الأكثر عرضة للخطر، بهدف حماية المنازل من تدفق المياه.



وأضاف إن البلدية عملت على إعادة تأهيل المضخات داخل الأنفاق ورفع جاهزيتها للاستجابة الفورية في حال تجمع المياه، مشيرًا إلى تأمين 12 مضخة جرى توزيعها على مختلف مناطق المدينة، بما يضمن سرعة التدخل وتقليل زمن الاستجابة.



وفي إطار تعزيز القدرات الميدانية، أوضح الخشمان أنه تم تجهيز 5 لودرات وتوزيعها على المناطق الشرقية والغربية وعلى امتداد سيل الزرقاء، للتعامل مع أي انجرافات محتملة أو طوارئ مفاجئة بكفاءة عالية، مؤكدًا أن العمل يجري وفق خطة مدروسة تضع السلامة العامة في مقدمة الأولويات.



كما لفت إلى أن البلدية قامت بتجهيز نحو 4 آلاف كيس رملي لاستخدامها في إنشاء سواتر مؤقتة وتحويل مجاري المياه عند الحاجة، إلى جانب تقسيم المدينة إلى 24 منطقة ميدانية، لضمان التعامل مع أي حادث طارئ بدقة وحرفية عالية، وفق توزيع واضح للمهام والكوادر.



وأشار إلى أن البلدية كثفت جهودها في تعزيز النظافة العامة داخل المدينة، من خلال تنظيف المناهل والمجاري من الأتربة والنفايات التي قد تعيق تصريف المياه، مع خطة لاحقة لإزالة مخلفات الأمطار والرياح فور انحسار الحالة الجوية، بما يضمن عودة الأوضاع إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.



ويتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق وقوي (من الدرجة الرابعة)، حيث يبدأ تأثيره تدريجيًا اليوم الأربعاء مع أمطار تتصاعد حدتها مساءً، ويبلغ ذروته الخميس بانخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار غزيرة مصحوبة بالرعد والبرد واحتمالية تشكل السيول، قبل أن تبدأ الحالة بالانحسار تدريجيًا الجمعة مع بقاء فرص لهطولات متفرقة، خاصة في غرب المملكة.





