الزرقاء: جولة تفقدية وخطط تطويرية واعدة لمدينة الأمير محمد للشباب

واطلع الشخانبة خلال الجولة التي رافقه فيها مدير المدينة معاذ محمود أبو قدورة، على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة للاتحادات والأندية الرياضية ولزوار المدينة، مؤكداً أهمية استدامة جودة الخدمات واستعدادها الدائم لاستقبال الفعاليات والأنشطة.
وشملت الجولة متابعة خطط إعادة تأهيل الملعب الخماسي القائم، إلى جانب استعراض تفصيلي لمشروع إنشاء ملعب جديد بمواصفات عالمية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي ويوفر بيئة تدريبية مثالية.
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