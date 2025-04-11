الجمعة 2025-04-11 02:05 م
 

الزرقاء: جولة تفقدية وخطط تطويرية واعدة لمدينة الأمير محمد للشباب

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الجمعة، 11-04-2025 11:58 ص

الوكيل الإخباري-    تفقد مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية في وزارة الشباب، الدكتور إبراهيم الشخانبة، مساء أمس، مرافق مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء.

اضافة اعلان


واطلع الشخانبة خلال الجولة التي رافقه فيها مدير المدينة معاذ محمود أبو قدورة، على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة للاتحادات والأندية الرياضية ولزوار المدينة، مؤكداً أهمية استدامة جودة الخدمات واستعدادها الدائم لاستقبال الفعاليات والأنشطة.


وشملت الجولة متابعة خطط إعادة تأهيل الملعب الخماسي القائم، إلى جانب استعراض تفصيلي لمشروع إنشاء ملعب جديد بمواصفات عالمية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الرياضي ويوفر بيئة تدريبية مثالية.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يهاجم رئيس الوزراء الكندي الجديد بسبب نيته حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

عربي ودولي الصين تقول إنها سترفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 125%

غزة

فلسطين الأونروا: نحو 400 ألف نازح في غزة منذ استئناف القتال

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية المقاولون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم

علم بريطانيا

عربي ودولي الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات بنمو 0.5% في شباط الماضي

علم الصين

عربي ودولي الرئيس الصيني: لا رابح في حرب الرسوم الجمركية

وزارة الشباب

أخبار محلية الزرقاء: جولة تفقدية وخطط تطويرية واعدة لمدينة الأمير محمد للشباب

جيش الاحتلال

عربي ودولي قوة اسرائيلية تخرق الحدود اللبنانية في منطقة الوزاني



 
 





الأكثر مشاهدة