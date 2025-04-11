الزرقاء: جولة تفقدية وخطط تطويرية واعدة لمدينة الأمير محمد للشباب

الوكيل الإخباري- تفقد مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات والمدن الشبابية في وزارة الشباب، الدكتور إبراهيم الشخانبة، مساء أمس، مرافق مدينة الأمير محمد للشباب في محافظة الزرقاء.

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واطلع الشخانبة خلال الجولة التي رافقه فيها مدير المدينة معاذ محمود أبو قدورة، على جاهزية المرافق والخدمات المقدمة للاتحادات والأندية الرياضية ولزوار المدينة، مؤكداً أهمية استدامة جودة الخدمات واستعدادها الدائم لاستقبال الفعاليات والأنشطة.