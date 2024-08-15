الزرقاء: حملة نظافة ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية

وجاء تنفيذ الحملة بالتعاون مع بلدية الزرقاء، دائرة البيئة، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الزرقاء، ومديرية الأشغال لمحافظة الزرقاء، وبمشاركة الشرطة البيئية، والشرطة المجتمعية، ومندوب من معهد المرور الأردني، ومدير ومتطوعين من مكتب مؤسسة ولي العهد بالزرقاء، ومتطوعين من دار الحسام للعمل الشبابي.
وثمن رئيس قسم إدارة ترخيص السائقين والمركبات، الرائد محمود العزام، دور مديرية البيئة في محافظة الزرقاء وقسم التوعية البيئية والجهات الرسمية والتطوعية في نشر الوعي البيئي من خلال تنفيذ هذه الحملات في الأماكن العامة.
وأكد مدير مديرية حماية البيئة بمحافظة الزرقاء الدكتور مشعل الفواز ضرورة تكثيف الجهود مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية للمحافظة على النظافة في محافظة الزرقاء، كونها من أكبر المحافظات المكتظة بالسكان والصناعات وبحاجة مستمرة لمثل هذه المبادرات.
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