الزرقاء: حملة نظافة ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية حماية البيئة بمحافظة الزرقاء، حملة نظافة في ساحات إدارة ترخيص السائقين والمركبات بالمحافظة، تحت شعار "بهمتنا... نحمي بيئتنا"، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها وزارة البيئة بهدف نشر الوعي وترسيخ المفاهيم البيئية لدى شرائح المجتمع المختلفة.



وجاء تنفيذ الحملة بالتعاون مع بلدية الزرقاء، دائرة البيئة، ومجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الزرقاء، ومديرية الأشغال لمحافظة الزرقاء، وبمشاركة الشرطة البيئية، والشرطة المجتمعية، ومندوب من معهد المرور الأردني، ومدير ومتطوعين من مكتب مؤسسة ولي العهد بالزرقاء، ومتطوعين من دار الحسام للعمل الشبابي.



وثمن رئيس قسم إدارة ترخيص السائقين والمركبات، الرائد محمود العزام، دور مديرية البيئة في محافظة الزرقاء وقسم التوعية البيئية والجهات الرسمية والتطوعية في نشر الوعي البيئي من خلال تنفيذ هذه الحملات في الأماكن العامة.