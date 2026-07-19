الزرقاء: ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وإتلافها

02:06 م

الوكيل الإخباري- نفذت لجنة السلامة العامة في محافظة الزرقاء، جولة رقابية مكثفة على عدد من المنشآت الغذائية، أسفرت عن ضبط مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة. اضافة اعلان





وقال محافظ الزرقاء بالإنابة محيي الدين العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجولة الرقابية للجنة خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن إتلاف 283.5 كيلوغراما من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، وتحويل 22 ذبيحة إلى مسلخ أمانة عمان الكبرى لإجراء الفحوصات البيطرية اللازمة والتأكد من سلامتها.



وأضاف إن نتائج الفحوصات البيطرية أظهرت عدم صلاحية 17 ذبيحة للاستهلاك البشري، إذ جرى التعامل معها وفق الأصول والإجراءات المعتمدة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وأكد العدوان، استمرار الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها لجنة السلامة العامة في المحافظة بشكل دوري، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تخالف اشتراطات السلامة العامة.



ودعا أصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالتعليمات والمعايير والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يعزز منظومة الرقابة الغذائية ويسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.





