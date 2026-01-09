الزرقاء: فرق الطوارئ تتدخل بسرعة لإنقاذ عالقين وسط السيول

09:30 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760364 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تابع محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود الجهود الميدانية التي بذلتها الأجهزة المختصة لإنقاذ عدد من الأشخاص العالقين داخل مركبتهم في مجرى السيل بمنطقة الغباوي، وذلك إثر تشكّل السيول نتيجة الأحوال الجوية السائدة. اضافة اعلان





وشهد موقع الحادث حضور نائب مدير شرطة الزرقاء العقيد قيس الخصاونة، ومدير دفاع مدني الزرقاء العقيد عيسى الزغايبة، إلى جانب كوادر الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، حيث جرى التعامل مع الحالة بسرعة وكفاءة، واتُخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العالقين.



وجاءت عمليات الإنقاذ ضمن تنسيق ميداني محكم بين الجهات المعنية، في إطار الحرص على الاستجابة الفورية للحوادث الطارئة، وتوفير أعلى درجات السلامة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المحافظة.



وأكد المحافظ أبو قاعود أهمية التزام المواطنين بإرشادات السلامة العامة، وتجنب عبور مجاري السيول أثناء تساقط الأمطار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مشددًا على الجاهزية المستمرة للتعامل مع أي طارئ.



وشدد أبو قاعود على ضرورة الاستمرار في المتابعة والتقييم الميداني، ومعالجة أي ملاحظات أو اختلالات أولًا بأول، بما يضمن رفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة، وتعزيز إجراءات السلامة العامة، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

تم نسخ الرابط





