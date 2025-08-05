الزرقاء: "لا تقتلني بفرحك" مبادرة ضد إطلاق العيارات النارية

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الوكيل الإخباري- أعلنت محافظة الزرقاء حالة استنفار أمني ومجتمعي ضد ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، بهدف حماية الأرواح وفرض هيبة القانون. اضافة اعلان





وأكد محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، أن الأجهزة الأمنية والإدارية لن تتهاون مع من يعبث بأمن المجتمع عبر هذه الظاهرة الخطيرة، مشددًا على أن من يُضبط وهو يطلق النار في المناسبات سيُحال فورًا إلى الحاكم الإداري لتوقيفه مدة لا تقل عن شهر، مع توجيه تهمة الشروع بالقتل بحقه نظرًا لخطورة الفعل وتبعاته الكارثية.



جاءت تصريحات المحافظ خلال رعايته اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة توعوية حملت عنوان: "لا تقتلني بفرحك... معًا نصل آمنين"، والتي نظمتها غرفة تجارة الزرقاء، بالتعاون مع مركز أمن الغويرية وأعضاء المجلس المحلي والشرطة المجتمعية، وبحضور شخصيات رسمية ودينية ومجتمعية.



وشدد أبو قاعود على أن الجهات الأمنية ستكون حاضرة في مختلف الفعاليات والمناسبات بلباس مدني، لرصد المخالفين وضبطهم دون تهاون أو استثناء، في إطار حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز حالة الانضباط المجتمعي.



من جهته، أوضح مدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي أن المحافظة سجلت انخفاضًا بنسبة 97 بالمئة في حوادث إطلاق العيارات النارية، بفضل تنفيذ خطة أمنية ومجتمعية متكاملة بالتعاون مع المواطنين، مؤكدًا أن أجهزة الأمن ستواصل تطبيق القانون بحزم تجاه أي سلوك سلبي يهدد السلامة العامة، سواء كان إطلاقًا للنار أو قيادة متهورة في مواكب الأفراح.



وفي كلمة توعوية ألقاها مفتي الزرقاء الشيخ هشام ناصير، أكد أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية العظمى، مشيرًا إلى أن إطلاق العيارات النارية لا يمت بصلة للفرح، بل هو فعل محرَّم ومؤذٍ يخالف تعاليم الدين والقانون على حد سواء.



واختتمت الفعالية بتوقيع وثيقة شرف مجتمعية تعبر عن التزام رسمي وشعبي بمحاربة هذه الظواهر السلبية، وترسيخ ثقافة الوعي والانضباط، بما يعزز الأمن المجتمعي، ويجعل من مناسباتنا أعيادًا للحياة، لا مآتم للندم.