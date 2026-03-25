الزرقاء: 329 حالة تعاملت معها المراكز الصحية الشاملة خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية صحة الزرقاء تقديم خدماتها الطبية خلال عطلة عيد الفطر المبارك بكفاءة، حيث استقبلت المراكز الصحية الشاملة المناوبة نحو 329 مراجعًا، جرى التعامل مع حالاتهم عبر الفحوصات الطبية الدقيقة وتقديم العلاجات اللازمة، ضمن منظومة صحية عملت دون انقطاع لضمان سلامة المواطنين وراحتهم.





وأكد مدير مديرية صحة الزرقاء، الدكتور خالد عبد الفتاح، أن تسعة مراكز صحية شاملة انتشرت في مختلف مناطق المحافظة تولت تقديم الخدمة خلال عطلة العيد، من بينها ثلاثة مراكز عملت على مدار الساعة (24 ساعة)، في خطوة تعكس حرص المديرية على استمرارية الرعاية الصحية وتخفيف الضغط عن المستشفيات، لا سيما في أوقات الذروة والمناسبات.



وأوضح أن المديرية لم تكتفِ بتوفير الكوادر الطبية، بل عززت جهودها الرقابية من خلال جولات وزيارات ميدانية مكثفة نفذتها لجان مختصة، هدفت إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمة الصحية، بما يواكب احتياجات المواطنين خلال العطلة.



وأشار عبد الفتاح إلى أن بنك الدم الإقليمي كان في حالة استنفار تام، حيث جرى ترصيد وتحضير وحدات الدم بشكل مسبق، مع استمرار التنسيق والتواصل مع المستشفيات الحكومية والخاصة، لضمان توفر مخزون آمن وكافٍ يلبي أي طارئ صحي محتمل، ويعزز قدرة القطاع الصحي على الاستجابة السريعة.



ولم تغب الجوانب الوقائية عن هذا الجهد المتكامل، إذ واصل مختبر فحص المياه عمله خلال العطلة، حيث قامت الكوادر المختصة بجمع العينات وفحصها بشكل دوري، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الصحية، حفاظًا على الصحة العامة ومنع أي مخاطر محتملة.



وأكد عبد الفتاح أن هذا الأداء المتكامل يعكس صورة واضحة عن منظومة صحية يقظة، عملت بروح المسؤولية والانضباط، لتأمين خدماتها للمواطنين دون انقطاع، إذ إن الرعاية الصحية في الزرقاء تبقى حاضرة في كل الأوقات، لا سيما في المناسبات التي تتطلب جهدًا مضاعفًا واستعدادًا استثنائيًا.





