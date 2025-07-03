الزعبي رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية

وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الخميس، أن الزعبي أصبحت أول شخصية تتولى هذا المنصب القيادي الجديد، والذي أُنشئ كجزء من إصلاحات الحوكمة في الاتحاد، حيث يُمثّل هذا المنصب أحد أعلى مستويات القيادة التي يتولاها الأردن ضمن منظومة قرى الأطفال SOS الدولية، ما يعكس مكانته المتقدمة في قضايا حماية الأطفال والرعاية الأسرية.
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