الزعبي رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية

الوكيل الإخباري- انتخبت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، رنا الزعبي، رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال SOS الدولية، التي تعد أعلى هيئة اتخاذ قرار في الاتحاد الدولي لقرى الأطفال، بعد أن حصدت عدد الأصوات الأعلى بين المرشحين خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا 28 حزيران 2025.

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