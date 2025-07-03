الخميس 2025-07-03 05:02 م
 

الزعبي رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال الدولية

رنا الزعبي
رنا الزعبي
 
الخميس، 03-07-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-    انتخبت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS الأردنية، رنا الزعبي، رئيسةً للهيئة العامة لقرى الأطفال SOS الدولية، التي تعد أعلى هيئة اتخاذ قرار في الاتحاد الدولي لقرى الأطفال، بعد أن حصدت عدد الأصوات الأعلى بين المرشحين خلال الانتخابات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا 28 حزيران 2025.

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وأوضحت الجمعية في بيان اليوم الخميس، أن الزعبي أصبحت أول شخصية تتولى هذا المنصب القيادي الجديد، والذي أُنشئ كجزء من إصلاحات الحوكمة في الاتحاد، حيث يُمثّل هذا المنصب أحد أعلى مستويات القيادة التي يتولاها الأردن ضمن منظومة قرى الأطفال SOS الدولية، ما يعكس مكانته المتقدمة في قضايا حماية الأطفال والرعاية الأسرية.

 
 
gnews

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