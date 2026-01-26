الزعبي: سقوط إعلامي مكتمل الأركان .. فيديو لاعب الرمثا يثير موجة انتقادات

وأكّد الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي، في منشور نشره على منصات التواصل الاجتماعي، أن ما جرى ليس خطأً عابراً، بل انتهاك صريح للكرامة الإنسانية وضربٌ لأبسط قواعد الإعلام والخصوصية. وأضاف أن اللاعب "إنسان يمر بلحظة ضعف لا يعي فيها ما يقول أو يفعل، وليس مادة للسخرية أو محتوى رخيص لحصد المشاهدات"، محملاً المسؤولية للمصور ومن نشر الفيديو، ومن صمتوا كأن ما حدث أمر طبيعي.
وطالب الزعبي، عبر منشوره، بـ:
شطب الفيديو فورًا
اعتذار علني للاعب وأسرته وناديه
محاسبة المسؤولين عن التسريب والنشر، مؤكدًا أن "الصمت هنا مشاركة في الخطأ".
وأشار الزعبي إلى أن "الإعلام ليس كاميرا وبث فقط، بل مسؤولية وأمانة واحترام للإنسان قبل الصورة"، داعيًا إلى احترام الحدود الأخلاقية والمهنية في التعامل مع الشخصيات العامة والرياضية على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات
-
نجاح عملية نوعية لمريض بانفجار مقلة العين في مستشفى الملك المؤسس
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً
-
"الخيرية الهاشمية" ولجنة المناصرة تواصلان توزيع الخبز داخل قطاع غزة
-
معدّل الكاتب العدل يدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
وزارة العدل: 38.5 مليون ورقة قضائية تم أرشفتها في 2025
-
المياه والبيئة تبحثان تحديات التغير المناخي مع وفد ألماني
-
الأردن وسوريا يوقعان اتفاقية بشأن الغاز في دمشق اليوم