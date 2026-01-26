الإثنين 2026-01-26 12:39 م

الزعبي: سقوط إعلامي مكتمل الأركان .. فيديو لاعب الرمثا يثير موجة انتقادات

الإثنين، 26-01-2026 11:00 ص
الوكيل الإخباري- أثار تسريب فيديو يظهر اللاعب الأردني أوس أبو هضيب، لاعب نادي الرمثا، تحت تأثير البنج، موجة غضب واسعة بين الوسط الرياضي والإعلامي في الأردن، حيث وصفه خبراء وأكاديميون إعلاميون بأنه سقوط أخلاقي وإعلامي مكتمل الأركان.اضافة اعلان


وأكّد الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي، في منشور نشره على منصات التواصل الاجتماعي، أن ما جرى ليس خطأً عابراً، بل انتهاك صريح للكرامة الإنسانية وضربٌ لأبسط قواعد الإعلام والخصوصية. وأضاف أن اللاعب "إنسان يمر بلحظة ضعف لا يعي فيها ما يقول أو يفعل، وليس مادة للسخرية أو محتوى رخيص لحصد المشاهدات"، محملاً المسؤولية للمصور ومن نشر الفيديو، ومن صمتوا كأن ما حدث أمر طبيعي.

وطالب الزعبي، عبر منشوره، بـ:

شطب الفيديو فورًا

اعتذار علني للاعب وأسرته وناديه

محاسبة المسؤولين عن التسريب والنشر، مؤكدًا أن "الصمت هنا مشاركة في الخطأ".

وأشار الزعبي إلى أن "الإعلام ليس كاميرا وبث فقط، بل مسؤولية وأمانة واحترام للإنسان قبل الصورة"، داعيًا إلى احترام الحدود الأخلاقية والمهنية في التعامل مع الشخصيات العامة والرياضية على حد سواء.


