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الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي

النائب عوني الزعبي
النائب عوني الزعبي
 
الأحد، 18-05-2025 09:57 م

الوكيل الإخباري-    اختارت اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدولي في البرلمان الدولي، النائب عوني الزعبي، مقرراً للجنة، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي انعقد أخيرا في عاصمة أوزبكستان طشقند.

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وأكد الزعبي أن الدبلوماسية البرلمانية تعد من أهم الركائز في العلاقات الدولية، سيما أن العالم يعيش اليوم بحالة من عدم الاستقرار، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإحلال الأمن والسلام الشامل في عالم مليء بالصراعات.


ولفت إلى تبني مبادرات من شأنها تبادل الأفكار والآراء في خدمة المصالح المشتركة.

 
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