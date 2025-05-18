الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي

وأكد الزعبي أن الدبلوماسية البرلمانية تعد من أهم الركائز في العلاقات الدولية، سيما أن العالم يعيش اليوم بحالة من عدم الاستقرار، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإحلال الأمن والسلام الشامل في عالم مليء بالصراعات.
ولفت إلى تبني مبادرات من شأنها تبادل الأفكار والآراء في خدمة المصالح المشتركة.
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