الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي

الوكيل الإخباري- اختارت اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدولي في البرلمان الدولي، النائب عوني الزعبي، مقرراً للجنة، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي انعقد أخيرا في عاصمة أوزبكستان طشقند.

اضافة اعلان



وأكد الزعبي أن الدبلوماسية البرلمانية تعد من أهم الركائز في العلاقات الدولية، سيما أن العالم يعيش اليوم بحالة من عدم الاستقرار، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإحلال الأمن والسلام الشامل في عالم مليء بالصراعات.