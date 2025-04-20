الزعبي: نحرص على ضمان كفاءة وموثوقية الخدمات الحكومية الرقمية

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الوكيل الإخباري- أكدت الأمين العام لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، أن ضمان الكفاءة التشغيلية والموثوقية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية يُعد أولوية استراتيجية للوزارة، لما له من دور محوري في تعزيز استمرارية الأعمال والحفاظ على جاهزية البنية التحتية الرقمية. اضافة اعلان





جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قامت بها إلى مركز البيانات للتعافي من الكوارث في محافظة العقبة، والذي يُعد من الركائز الأساسية في منظومة التحول الرقمي الوطني، حيث يوفر حلولًا تقنية احتياطية تضمن استمرارية الأنظمة والخدمات الحكومية الحيوية في حالات الطوارئ.



ويعمل المركز على استضافة نسخ احتياطية من البيانات والتطبيقات الحكومية ضمن بيئة تشغيل بديلة وآمنة، ويمتاز ببنية تحتية متقدمة تشمل خوادم عالية الأداء، وشبكات اتصال مؤمنة، وأنظمة طاقة وتبريد مستقلة.

وخلال الجولة، اطلعت الزعبي والوفد المرافق على الجاهزية الفنية والتشغيلية للمركز، وآليات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات، وخطط استمرارية الأعمال والاستجابة للطوارئ.



وأشارت الزعبي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة بهدف التأكد من فعالية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات التقنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال استمرارية الأعمال والتحول الرقمي.



وفي سياق زيارتها لمحافظة العقبة، قامت الأمين العام بزيارة مركز الخدمات الحكومية في العقبة، واطلعت على سير العمل وآلية تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدةً على أهمية تحسين تجربة المستفيدين، وضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة داخل هذه المراكز، مشيدةً في الوقت ذاته بجاهزية الكوادر العاملة ودورهم في توفير خدمة فعالة ومتميزة.