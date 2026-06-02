الزميل محمد المدفعي ينضم لـ"ميلودي الأردن"

الثلاثاء، 02-06-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري- انضم الزميل الإعلامي محمد المدفعي، إلى أسرة إذاعة ميلودي الأردن؛ لتقديم برنامج VAR (مونديال كأس العالم)، كل يوم الساعة الـ3 عصرًا.اضافة اعلان


وعمل الزميل المدفعي نجل الموسيقار الكبير إلهام المدفعي، في عدد من وسائل الإعلام، وكان له بصمة مميزة، ويمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، ومعلومات قيمة، إلى جانب رؤية فنية وثقافية متوارثة من عائلته. 

وتسعى ميلودي الأردن ومنذ انطلاقتها لإحداث التنوع المطلوب في برامجها؛ ما بين خدمية وسياسية ومنوعة ورياضية، إلى جانب رسالتها في خدمة المجتمع المحلي، والحضور الإعلامي والتغطية للأحداث المحلية والمناسبات كافة. 
 
 


