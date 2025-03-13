الزواتين مديراً عاماً لشركة السمرا لتوليد الكهرباء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة شركة السمرا لتوليد الكهرباء، تعيين المهندس سامي الزواتين مديراً عاماً للشركة.

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ويمتلك الزواتين خبرة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً في قطاع الطاقة كان آخرها نائب المدير العام للشؤون الفنية في شركة توزيع الكهرباء منذ العام2022.