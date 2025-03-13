الزواتين مديراً عاماً لشركة السمرا لتوليد الكهرباء

ويمتلك الزواتين خبرة تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً في قطاع الطاقة كان آخرها نائب المدير العام للشؤون الفنية في شركة توزيع الكهرباء منذ العام2022.
ويشار إلى أنه تم إجراء المقابلات حسب الأصول لعدد من المرشحين لهذا المنصب، وتم اختيار المهندس سامي بمجموع أعلى العلامات.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية العون الصحي تناقش خطة استجابة للطوارئ المناخية في القطاع الصحي
-
الإدارة المحلية: مشروع قانون الأبنية يحد من تدخل العنصر البشري ويعالج التشوهات
-
وزير الشؤون السياسية: الشباب الركيزة الأساسية في مشروع التحديث
-
العين النجار تكرم سيدات أعمال ورائدات في معان
-
الاردن .. استحداث "مركز صحي للطبابة عن بعد"
-
تصدير 46 ألف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية
-
تكليف الخلايلة بإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي
-
الأردن يوقع اتفاقية مع قطر لتزويد سوريا بالغاز