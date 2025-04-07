الزيود: صوت فزعة الأردن لغزة سيظل أعلى من الأصوات الناعقة بالتشكيك والإساءة

12:04 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726419 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استنكر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود، تلك الأصوات الناعقة التي تسيء للدولة الأردنية، وجيشها المصطفوي المظفر، وأجهزتها الأمنية الواقفة كالبنيان المرصوص دفاعا عن الأردن قيادة وشعبا ووطنا. اضافة اعلان





وقال الزيود في بيان إن تلك الأصوات النشاز تجد في المظاهرات المناصرة لغزة فرصة لبث السموم وتفريق الأردنيين الذين وقفوا جميعا من كبيرهم وقائدهم جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أصغر طفل مع القطاع ودافعوا عنه بالفعل والقول، مؤكدا أن دعم قطاع غزة وعموم فلسطين الحبيبة لا يمكن أن يكون بالإساءة للجيش الذي قدم للقضية الفلسطينية وما يزال ما لم يقدمه سواه على مر الدهر، فدماء منتسبيه في الكرامة واللطرون وباب الواد وغيرها ستبقى شاهدة على أنه المدافع ببسالة نادرة عن خندق الكرامة الأمامي، وعن ثرى الأردن المبارك وعروبة فلسطين.



وأشار الزيود إلى أن دعم غزة يكون بدعم مواقف جلالة الملك الذي دافع عنها في كل المحافل العربية والدولية، وعرى قادة الكيان الإسرائيلي مجرمي الحرب في كل كلماته التي ألقاها في المنابر العالمية، والوقوف خلف الجيش العربي الأردني الذي كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة كما كسر شوكته من قبل، وتشهد مستشفياته والعاملون فيها في أرجاء غزة على شهامتهم وعروبتهم والتزامهم بقضايا أمتهم التزام الأنبياء برسالتهم، ففي الوقت الذي احترف غيرهم الكلام والتنظير، كانوا في قلب الخطر يسعفون الجرحى ويجيرون الملهوف، وما زالوا على عهد الجيش ورسالته العروبية والإنسانية السامية، مترفعين بكبرياء عظيم عن حماقات الصغار والجهلة.



وأكد الزيود أن النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات وكل منتسبيها وعمالها تقف على قلب رجلٍ واحد وعلى حد الروح خلف القيادة الهاشمية والجيش وأجهزتنا الأمنية، مثمنين جهودهم الجبارة في حماية أمن الوطن الذي يتربص به الأعداء من كل حدبٍ وصوب، ومؤكدين أن صوت فزعة الأردنيين بقيادته وأجهزته الأمنية وشعبه للأهل في غزة سيظل أعلى من تلك الأصوات الباطلة التي لن تجني من محاولات التشكيك والإساءة سوى الاندثار والزوال.