الزيود: وزير العمل لم يعين موظف أو مستشار

الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي محمد الزيود لوزارة العمل أن وزير العمل لم يعين أي موظف أو مستشار منذ تسلمه حقيبة العمل.

اضافة اعلان



وشدد الزيود على أهمية توخي الدقة في نقل المعلومات وتداولها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، خاصة تلك المعلومات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.