الزيود: وزير العمل لم يعين موظف أو مستشار

وشدد الزيود على أهمية توخي الدقة في نقل المعلومات وتداولها دون الرجوع إلى مصادرها الرسمية، خاصة تلك المعلومات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا إلى عدم الانسياق خلف الحسابات التي تتعمد نشر معلومات على السوشال ميديا مضللة للرأي العام.
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