الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

وبين أن العاملين في المنازل لهم نظام خاص واستقدامهم من خلال مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل.
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