الخميس 2025-05-29 02:14 م
 

الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

بيان هام صادر عن وزارة العمل
وزارة العمل
 
الخميس، 29-05-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أن وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية لا يشمل استقدام العاملين في المنازل.

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وبين أن العاملين في المنازل لهم نظام خاص واستقدامهم من خلال مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل.

 
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