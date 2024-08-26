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الزيود يجتمع مع لجنة برنامج التعليم المهني التقني "BTEC"

اجتماع مدير التربية والتعليم للواء القويسمة أ. هاشم الزيود مع لجنة برنامج التعليم المهني التقني
اجتماع مدير التربية للواء القويسمة أ. هاشم الزيود مع لجنة برنامج التعليم المهني التقني
الإثنين، 26-08-2024 12:01 م
الوكيل الإخباري-   اجتمع مدير التربية والتعليم للواء القويسمة أ. هاشم الزيود اليوم مع لجنة برنامج التعليم المهني التقني "BTEC" للإطلاع على واقع المدارس المهنية وجاهزيتها، ورصد كافة احتياجاتها من الموارد اللازمة لاستقبال الطلبة وضمن أعلى المقاييس المهنيّة.اضافة اعلان


وأشار الزيود خلال الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود لتجهيز كافة المختبرات الخاصة بتخصص ريادة الأعمال، وعمل جولات ميدانيّة للتأكد من استكمال كافة التجهيزات المعمول بها، لتحقيق النتائج المرجوة ومتابعة خطة المتطلبات اللازمة لجميع التخصصات للعام الدراسي 2024-2025.

ويُشار إلى أن مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة تولي كافة الأهمية لإنجاح المسار المهني التقني "BTEC" لإعداد طلبة مؤهلين ومُمتلكين لكافة المهارات والكفايات المطلوبة في سوق العمل وضمن خطط مُمنهجة ومدروسة.
 
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