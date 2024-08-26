الزيود يجتمع مع لجنة برنامج التعليم المهني التقني "BTEC"

وأشار الزيود خلال الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود لتجهيز كافة المختبرات الخاصة بتخصص ريادة الأعمال، وعمل جولات ميدانيّة للتأكد من استكمال كافة التجهيزات المعمول بها، لتحقيق النتائج المرجوة ومتابعة خطة المتطلبات اللازمة لجميع التخصصات للعام الدراسي 2024-2025.
ويُشار إلى أن مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة تولي كافة الأهمية لإنجاح المسار المهني التقني "BTEC" لإعداد طلبة مؤهلين ومُمتلكين لكافة المهارات والكفايات المطلوبة في سوق العمل وضمن خطط مُمنهجة ومدروسة.
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