الساعة 12 مساء .. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس

الوكيل الإخباري-   تنتهي في تمام الساعة 12 من مساء اليوم الجمعة، عملية تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية 2025–2026 لمرحلة البكالوريوس، وفق مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.

ودعا الخطيب، في بيان صحفي، الطلبة الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى الآن إلى الإسراع في تعبئة الطلب وتخزينه أصولياً قبل انتهاء المدة الرسمية، مؤكداً أنه لن يتم تمديد فترة التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك.


وأوضح أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية ذاتها هو الساعة 12 من مساء السبت.


وأضاف أن آخر موعد لتسديد رسم طلب الالتحاق عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي-فواتيركم" سيكون عند الساعة الثالثة من عصر الأحد الموافق 15-2-2026، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء أي طلب لم يُسدَّد رسمه خلال الفترة المحددة واستبعاده من عملية المنافسة.

 
 


