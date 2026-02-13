الساعة 12 مساء .. انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد للبكالوريوس

ودعا الخطيب، في بيان صحفي، الطلبة الذين لم يتقدموا بطلباتهم حتى الآن إلى الإسراع في تعبئة الطلب وتخزينه أصولياً قبل انتهاء المدة الرسمية، مؤكداً أنه لن يتم تمديد فترة التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك.
وأوضح أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية ذاتها هو الساعة 12 من مساء السبت.
وأضاف أن آخر موعد لتسديد رسم طلب الالتحاق عبر خدمة الدفع الإلكتروني "إي-فواتيركم" سيكون عند الساعة الثالثة من عصر الأحد الموافق 15-2-2026، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاء أي طلب لم يُسدَّد رسمه خلال الفترة المحددة واستبعاده من عملية المنافسة.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يشيد بهدف التعمري في الدوري الفرنسي: النشمي ما شاء الله
-
زين العضايلة تحصد الذهبية في بطولة الأردن للجمباز
-
الامن العام : وفاة و3 إصابات خلال مشاجرة في الكرك
-
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه المصري والتركي والقطري تطورات الأوضاع في المنطقة
-
الملكة رانيا تشارك في قمة الأعمال العالمية بالهند
-
المومني: الإذاعة منبر إعلامي عريق أسّس لمفهوم الإعلام الحديث
-
الأردن يشارك بأعمال الدورة 63 للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي
-
"زراعة إربد" تواصل حملة مكافحة دودة الزرع لحماية المحاصيل الزراعية