السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأردني حاول تهريب نبات الحشيش عبر مطار شرم الشيخ

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الوكيل الإخباري- قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة أردني بالسجن لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بمحاولة تهريب نبات الحشيش المخدر عبر مطار شرم الشيخ الدولي. اضافة اعلان





وصدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة محمد القاضي، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.



وتعود تفاصيل القضية إلى 13 شباط 2026، عندما كان مسؤولو الدائرة الجمركية في مبنى الركاب رقم (2) بمطار شرم الشيخ الدولي ينهون إجراءات سفر الركاب ويفتشون أمتعتهم، للتأكد من خلوها من أي مواد محظورة.



وأثناء فحص الحقائب بجهاز الأشعة، ظهرت كثافة معتمة داخل إحدى الحقائب، فتمت مراقبتها حتى استلمها صاحبها، الذي أقر بأنها تعود له.



وبالتحقق من بياناته، تبين أنه أردني الجنسية، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويعمل موظف استقبال في إحدى الشركات بالأردن. وبتفتيش الحقيبة، عُثر بداخلها على ست لفافات كبيرة الحجم، تبين أنها تحتوي على نبات "الهيدرو" المخدر.



وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها خارج مصر والاتجار بها، مشيرًا إلى أنه كان في طريقه إلى القاهرة على متن رحلة تابعة لمصر للطيران، ومنها إلى الأردن.



وتحرر بالواقعة المحضر رقم 579 لسنة 2026 جنح قسم ثان شرم الشيخ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية.



وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن نبات "الهيدرو" المخدر، المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.



وبعد استكمال التحقيقات، أحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة ست سنوات، وتغريم المتهم 100 ألف جنيه.





