السرعة وتغيير المسرب المفاجئ.. أبرز أسباب الحوادث خلال 24 ساعة

وأشارت خلال تقريرها المروري اليومي إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات على الطريق الصحراوي، وتحديدًا بعد سجن سواقة باتجاه الجنوب، ما أسفر عن إصابتين تم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج، حيث تم رفع العوائق وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.
كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة واستقرارها داخل الجزيرة الوسطية على طريق أوتوستراد الزرقاء باتجاه المفرق، وتحديدًا بعد محطة سهل الدبة الأمنية، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح طفيفة، وتم رفع الأثر المروري من الموقع.
وأضافت أنه تم ضبط سائقين غير مرخصين على طريق المطار وشارع الـ100، حيث تم تحويلهما إلى المراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
-
أخبار متعلقة
-
طلبة "الشامل" ينهون امتحاناتهم اليوم وترجيح إعلان النتائج نهاية الشهر الحالي
-
الأردن يترأس اجتماعات الجمعية العامة الـ4 لمنظمة التعاون الرقمي
-
الأردن: مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين
-
وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودي في عمّان
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
عروض وتخفيضات في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة شهر رمضان
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات
-
الأردن يرحب بإعلان السعودية استضافتها محادثات بين روسيا وأمريكا