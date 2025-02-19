السرعة وتغيير المسرب المفاجئ.. أبرز أسباب الحوادث خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير أن معظم الحوادث التي وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقعت نتيجة مخالفات مرورية مثل تغيير المسرب بشكل مفاجئ، والسرعة الزائدة، وعدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة. اضافة اعلان





وأشارت خلال تقريرها المروري اليومي إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم وقع بين ثلاث مركبات على الطريق الصحراوي، وتحديدًا بعد سجن سواقة باتجاه الجنوب، ما أسفر عن إصابتين تم نقلهما إلى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج، حيث تم رفع العوائق وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.



كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة واستقرارها داخل الجزيرة الوسطية على طريق أوتوستراد الزرقاء باتجاه المفرق، وتحديدًا بعد محطة سهل الدبة الأمنية، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح طفيفة، وتم رفع الأثر المروري من الموقع.



وأضافت أنه تم ضبط سائقين غير مرخصين على طريق المطار وشارع الـ100، حيث تم تحويلهما إلى المراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

