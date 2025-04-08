السر يكمن بالرسالة.. اختفاء أردني بظروف غامضة قرب نهر أوتاوا في كندا

الوكيل الإخباري- تواصل السلطات الكندية جهودها المكثفة في البحث عن المواطن الأردني وليد أحمد سعيد عمارين العثامنة، البالغ من العمر 49 عامًا، والذي فُقد في ظروف غامضة مساء يوم السبت الموافق 5 أبريل (نيسان)، في منطقة شارع برنس ألبرت شرق مدينة أوتاوا.

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ووفق المعلومات المتوفرة، فإن آخر ظهور لعمارين كان حوالي الساعة الثامنة مساءً، وكان يرتدي معطفًا مطريًا أسود، وقبعة صوفية سوداء، وحذاء رماديًا بدون أربطة، ويُوصف بأنه أصلع، طوله حوالي 180 سم، ووزنه نحو 82 كغم، وبنية جسمه متوسطة.



وفي وقت لاحق من الليلة ذاتها، عند الساعة 9:15 مساءً، تلقت الشرطة بلاغًا باحتمال دخول شخص إلى مياه نهر أوتاوا، عند تقاطع طريق سير جورج إتيان كارتييه وطريق ساندريدج، لتباشر وحدة الغوص والإنقاذ عمليات تفتيش واسعة استمرت طوال الليل، دون العثور على أي أثر حتى الآن.



شقيق المفقود، هاشم أحمد سعيد عمارين العثامنة، أوضح في مناشدة مؤثرة أن العائلة فقدت الاتصال بوليد منذ مساء الجمعة الماضي، وأبلغتهم زوجته لاحقًا بأن الشرطة بدأت عمليات البحث بعد العثور على سيارته فارغة فجرًا.



كما تم العثور على سترته الشخصية على ضفة النهر وبداخلها مفاتيح السيارة، وقد أكدت الشرطة عبر تتبع الأثر أن وليد كان في المنطقة.



رسالة مغلقة بإحكام



وأضاف أن السلطات عثرت داخل السيارة على رسالة مغلقة بإحكام، لكنها لم تفصح عن مضمونها حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية.



العائلة، التي تعيش حالة من القلق والترقب، ناشدت السفارة الأردنية في كندا ووزارة الخارجية والجاليات الأردنية والعربية للمساعدة في الوصول إلى أي معلومة حول مصير وليد.



ويتابع أقارب المفقود المقيمون في كندا تفاصيل القضية مع السلطات، وسط دعوات لتكثيف البحث وتسريع الجهود الرسمية.