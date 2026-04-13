السعايدة: منظومة تزويد الطاقة لم تتعثر رغم التحديات الإقليمية

وأضاف السعايدة إن إدارة الأزمة تمت بحكمة وفاعلية من مختلف الجهات المعنية، ما ساهم في الحفاظ على استمرارية التزويد في القطاعات الحيوية، لافتا الى وجود تنسيق مستمر ومباشر بين الهيئة والوزارة وشركات القطاع.
وأوضح أن منظومة الطاقة تعتمد على غرف عمليات متطورة تتيح متابعة النظام الكهربائي بشكل لحظي وضمان استمرارية الخدمة، مؤكدا أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتنظيم السوق وحماية السلامة العامة من خلال ضبط عمل الشركات غير المرخصة وعدم السماح بممارسة اي نشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار الى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على ضبط دخول المعدات والمواد المرتبطة بقطاع الطاقة الى المملكة بما يضمن مطابقتها للمواصفات ومنع اي ممارسات مخالفة، مشددا على ضرورة التزام جميع العاملين في القطاع بالتعليمات الناظمة.
ولفت الى وجود توجه لتحديث الانظمة والتعليمات الناظمة لقطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال جلسات حوارية تهدف الى مناقشة التحديات وايجاد حلول تشاركية تسهم في تطوير القطاع.
وأكد السعايدة ان العمل جار على تحسين أداء شركات التوزيع وتطوير الشبكات ورفع كفاءتها ضمن الخطط الاستثمارية بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمشتركين وتسريع إجراءات ربط الانظمة الجديدة.
