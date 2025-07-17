السعايدة: نظام المعلومات الوطني ركيزة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية بقطاع الطاقة

11:24 م

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الوكيل الإخباري- أكّد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن نظام المعلومات الوطني يشكّل ركيزة استراتيجية في مسار التحول الرقمي، ويُسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن. اضافة اعلان





ودعا المهندس السعايدة إلى مواصلة تطوير نظام المعلومات، وتعزيز قدراته التحليلية، وتوسيع نطاق تكامله مع المنصات الوطنية، ورفع الجاهزية التقنية بما يواكب مستهدفات الهيئة في التحول الرقمي والتحديث المؤسسي.



جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الخميس، عمل مديرية نظام المعلومات الوطني، حيث استمع إلى أبرز الإنجازات المتحققة، شملت أتمتة الإجراءات، وتكامل وربط قواعد البيانات مع الجهات المرخصة، وتطوير واجهات رقمية تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتيسير الخدمات ودعم القرار المستند إلى بيانات دقيقة.