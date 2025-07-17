السعايدة: نظام المعلومات الوطني ركيزة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية بقطاع الطاقة

ودعا المهندس السعايدة إلى مواصلة تطوير نظام المعلومات، وتعزيز قدراته التحليلية، وتوسيع نطاق تكامله مع المنصات الوطنية، ورفع الجاهزية التقنية بما يواكب مستهدفات الهيئة في التحول الرقمي والتحديث المؤسسي.
جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الخميس، عمل مديرية نظام المعلومات الوطني، حيث استمع إلى أبرز الإنجازات المتحققة، شملت أتمتة الإجراءات، وتكامل وربط قواعد البيانات مع الجهات المرخصة، وتطوير واجهات رقمية تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتيسير الخدمات ودعم القرار المستند إلى بيانات دقيقة.
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