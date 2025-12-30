السعايدة يتابع جاهزية منظومة الكهرباء والوقود ميدانياً

كما بلغ إجمالي الطلب على أسطوانات الغاز المنزلي اليوم 216 ألف أسطوانة في مختلف مناطق المملكة، فيما تجاوزت كميات الطلب على مادة الكاز 8 ملايين لتر وأكثر من 122 مليون لتر من مادة الديزل، مع التأكيد على توفر الإمدادات وقدرة منظومة التزويد على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستمرارية.
وأكد المهندس السعايدة استمرار رفع مستوى الجاهزية والتنسيق اللحظي مع جميع شركاء القطاع، وعلى مدار الساعة لضمان استمرارية تزويد الخدمة في جميع مناطق المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي توضح حول المنح والقروض
-
الجيش يحبط أكثر من 418 محاولة تسلل وتهريب خلال 2025
-
430 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية 2025
-
وفاة طفل بعمر 6 سنوات بعد سقوط جدار قيد الإنشاء عليه في وادي السير
-
وزارة الاستثمار تقود تحولاً نوعياً في الاقتصاد الأردني
-
محافظ جرش يبحث واقع الخدمات في بلدية باب عمان
-
التواصل الحكومي يناقش تطوير سوق رأس المال وتنظيم الأصول الافتراضية
-
الهيئة العامة لتنشيط السياحة تصادق على خطة عمل وموازنة 2026 وخطتها التسويقية