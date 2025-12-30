السعايدة يتابع جاهزية منظومة الكهرباء والوقود ميدانياً

09:37 م

الوكيل الإخباري- تُواصل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تفقد الجاهزية التشغيلية ميدانياً ومن داخل مركز المراقبة والطوارئ، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة. وبحسب البيانات الواردة إلى المركز، سجّل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي عند الساعة السادسة اليوم 3961 ميغاواط، مقارنة مع 4210 ميغاواط ليوم أمس، ما يعكس استقرار المنظومة الكهربائية وانخفاض الأحمال ضمن الحدود التشغيلية الآمنة، بالإضافة إلى معالجة الأعطال المحدودة على شبكات التوزيع دون تأثير على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، وعدم تسجيل أي أعطال على شبكة الضغط العالي. اضافة اعلان





كما بلغ إجمالي الطلب على أسطوانات الغاز المنزلي اليوم 216 ألف أسطوانة في مختلف مناطق المملكة، فيما تجاوزت كميات الطلب على مادة الكاز 8 ملايين لتر وأكثر من 122 مليون لتر من مادة الديزل، مع التأكيد على توفر الإمدادات وقدرة منظومة التزويد على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستمرارية.



وأكد المهندس السعايدة استمرار رفع مستوى الجاهزية والتنسيق اللحظي مع جميع شركاء القطاع، وعلى مدار الساعة لضمان استمرارية تزويد الخدمة في جميع مناطق المملكة.

