الأربعاء 2025-04-16 10:20 ص
 

السعودية تؤكد دعمها الكامل للأردن ضد أي محاولات للمساس بأمنه واستقراره

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علما الأردن والسعودية
 
الأربعاء، 16-04-2025 09:59 ص
الوكيل الإخباري- أشادت المملكة العربية السعودية، عبر وزارة خارجيتها، بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي أسفرت عن إحباط مخططات كانت تستهدف المساس بأمن الأردن وإثارة الفوضى داخله.اضافة اعلان


وأكدت السعودية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الأربعاء، دعمها الكامل لما تتخذه الحكومة الأردنية من خطوات للحفاظ على أمن البلاد واستقراره، مجددة تضامنها التام مع الأردن في مواجهة كل ما يمس أمنه واستقراره.

ويأتي هذا البيان في ظل الجهود الأمنية الأردنية المكثفة لضبط أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي، وسط دعم عربي رسمي متواصل للمملكة الهاشمية.
 
gnews

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