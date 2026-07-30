السعودية تدين الهجوم الإيراني على الأردن والكويت

وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن السعودية الكامل مع الأردن والكويت، ودعمها للإجراءات التي يتخذها البلدان في مواجهة ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
كما قدمت السعودية تعازيها لذوي الضحية، وللكويت حكومة وشعبا، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، ورفضها استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.
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