السعودية تدين الهجوم الإيراني على الأردن والكويت

الوكيل الإخباري-أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها "بأشد العبارات" للهجوم الإيراني على الأردن والكويت، بما في ذلك استهداف أحد مقار الشركات شمال الكويت، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين.

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وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن السعودية الكامل مع الأردن والكويت، ودعمها للإجراءات التي يتخذها البلدان في مواجهة ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.