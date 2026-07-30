الجمعة 2026-07-31 12:50 ص

السعودية تدين الهجوم الإيراني على الأردن والكويت

ل
أرشيفية
 
الخميس، 30-07-2026 11:10 م

الوكيل الإخباري-أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها "بأشد العبارات" للهجوم الإيراني على الأردن والكويت، بما في ذلك استهداف أحد مقار الشركات شمال الكويت، والذي أسفر عن مقتل أحد العاملين.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة، في بيان، تضامن السعودية الكامل مع الأردن والكويت، ودعمها للإجراءات التي يتخذها البلدان في مواجهة ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية" المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.


كما قدمت السعودية تعازيها لذوي الضحية، وللكويت حكومة وشعبا، مجددة دعوتها إلى الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، ورفضها استهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير دفاعه يسرائيل كاتس (

عربي ودولي بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش دمر أنفاقا أسفل قلعة الشقيف بجنوب لبنان

ارتعاش الجفن المتكرر.. عرض بسيط أم إنذار لمشكلة صحية؟

طب وصحة ارتعاش الجفن المتكرر.. عرض بسيط أم إنذار لمشكلة صحية؟

مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد

عربي ودولي مصر: نحلل بقايا مسيرة هجوم دمياط وندرس خيارات الرد

ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم الأميركية

تتى

أخبار محلية انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المؤرخين الأردنيين للدورة (2026-2030)

ب

أخبار محلية سلسلة "صوت بيوصل" تواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بحوار حول دور الأحزاب واللامركزية

شعار مركز زها الثقافي

أخبار محلية 100 الف دينار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مركز زها الثقافي في البلقاء

ا

عربي ودولي عراقجي عن حادثة دمياط في مصر: يجب أن نكون يقظين تجاه مخططات إسرائيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 