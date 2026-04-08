الأربعاء 2026-04-08 11:01 م

السعودية تشمل الشاحنات الأردنية بقرار رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاما لمدة 6 أشهر

الأربعاء، 08-04-2026 04:29 م
الوكيل الإخباري- في إطار تعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، تم عقد لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي بتاريخ 8/4/2026 مع الجانب السعودي، برئاسة / أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عن الجانب الاردني، ووكيل الهيئة العامة للنقل البري عبد المجيد الطاسان عن الجانب السعودي، وبحضور المعنيين من كلا الجانبين، وذلك بهدف متابعة سير العمل في قطاع النقل البري بين البلدين في ظل الاوضاع الراهنة في المنطقة، وضمان استمرارية وانسيابية حركة الشحن والتبادل التجاري.اضافة اعلان


حيث أكد الجانب السعودي خلال اللقاء على شمول الشاحنات الأردنية بقرار المملكة العربية السعودية القاضي برفع العمر التشغيلي إلى 22 عاماً ولمدة ستة أشهر، بما ينعكس إيجاباً على قطاع النقل البري بين البلدين، ويدعم شركات النقل ويخفيف الأعباء التشغيلية، إلى جانب تعزيز كفاءة الأسطول العامل على الخطوط الدولية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتحقيق المرونة في العمليات اللوجستية.

كما تم التوافق على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتذليل أي تحديات قد تواجه قطاع النقل، بما يضمن استدامة العمل وتطوير الخدمات، ويعزز من متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
 
 


