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السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة

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أرشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 10:44 م

الوكيل الإخباري- أعربت السعودية، الخميس، عن إدانة واستنكار المملكة بأشدّ العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأردن، والكويت، والبحرين.

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وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان، رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول، واستمرارها في تهديد أمن واستقرار المنطقة.


وأكّدت السعودية، أن هذه الاعتداءات تخالف قرار مجلس الأمن رقم "2817" للعام 2026، بشأن الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدول، والالتزام بالقرارات والقوانين الدولية.


وجددت تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

 
 


gnews

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