السعودية تعلن إعدام مواطن أردني

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن اردني .

اضافة اعلان



وقالت وزارة الداخلية السعودية:



نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الاثنين)، في منطقة تبوك، حكم القتل تعزيرًا، بشخص مصري الجنسية وشخص اخر اردني الجنسية، لتهريبهما أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.



وأوضحت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.