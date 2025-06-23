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السعودية تعلن إعدام مواطن أردني

علم السعودية
السعودية
 
الإثنين، 23-06-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-    أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن اردني .

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وقالت وزارة الداخلية السعودية:


نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الاثنين)، في منطقة تبوك، حكم القتل تعزيرًا، بشخص مصري الجنسية وشخص اخر اردني الجنسية، لتهريبهما أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة.


وأوضحت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.


وقالت "الداخلية" إنها إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 
gnews

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