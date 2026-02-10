الثلاثاء 2026-02-10 05:05 م

السعودية توافق على بدء مباحثات مع الأردن وتركيا للتعاون بالطاقة النووية

الثلاثاء، 10-02-2026 04:36 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تفويض وزير الطاقة السعودية بالتباحث مع الأردن وتركيا في شأن مشروع اتفاق إطاري، ومشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والذرية بين السعودية، والأردن، وتركيا، والتوقيع عليهما.

