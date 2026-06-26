الجمعة 2026-06-26 06:08 م

السعودية توقف أردنيًا و3 سعوديين بعد ضبط 1.4 مليون قرص إمفيتامين

السعودية توقف أردنيًا و3 سعوديين بعد ضبط 1.4 مليون قرص إمفيتامين
السعودية توقف أردنيًا و3 سعوديين بعد ضبط 1.4 مليون قرص إمفيتامين
 
الجمعة، 26-06-2026 05:19 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ضبط 1,401,925 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، كانت مخبأة داخل آلة تُستخدم لتكسير الصخور (كسّارة) في منطقة الحدود الشمالية.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن العملية نُفذت في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، وأسفرت عن القبض على ناقل الشحنة ومستقبليها، وهم وافد يحمل الجنسية الأردنية وثلاثة مواطنين سعوديين.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن جميع قطاعاتها الأمنية، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تواصل جهودها للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة واستهداف أمن المملكة وشبابها.

كما دعت الجهات الأمنية المواطنين السعوديين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بعمليات تهريب أو ترويج المخدرات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بولتون يستعد للإقرار بالذنب في قضية الاحتفاظ بمعلومات حساسة

عربي ودولي بولتون يستعد للإقرار بالذنب في قضية الاحتفاظ بمعلومات حساسة

سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً

عربي ودولي سلاح الجو الأمريكي يطلق مشروع صاروخ يصل مداه إلى 1850 كيلومتراً

قبيلة بني صخر تعبر عن امتنانها لكل من شاركها العزاء في الشيخ عناد الفايز

نعـي فـاضل قبيلة بني صخر تعبر عن امتنانها لكل من شاركها العزاء في الشيخ عناد الفايز

السعودية توقف أردنيًا و3 سعوديين بعد ضبط 1.4 مليون قرص إمفيتامين

أخبار محلية السعودية توقف أردنيًا و3 سعوديين بعد ضبط 1.4 مليون قرص إمفيتامين

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الزيادات العبادي

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة الزيادات العبادي

السعودية .. ضبط أكثر من 1.4 مليون قرص إمفيتامين مُخبأة داخل "كسّارة"

عربي ودولي السعودية .. ضبط أكثر من 1.4 مليون قرص إمفيتامين مُخبأة داخل "كسّارة"

انهيار جزئي في شارع الملك طلال بالكرك إثر كسر بخط مياه

أخبار محلية انهيار جزئي في شارع الملك طلال بالكرك إثر كسر بخط مياه

فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزالين إلى 589 قتيلا

عربي ودولي فنزويلا تعلن ارتفاع حصيلة الزلزالين إلى 589 قتيلا



 
 






الأكثر مشاهدة

 