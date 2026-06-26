السعودية توقف أردنيًا و3 سعوديين بعد ضبط 1.4 مليون قرص إمفيتامين

وأوضحت الوزارة أن العملية نُفذت في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، وأسفرت عن القبض على ناقل الشحنة ومستقبليها، وهم وافد يحمل الجنسية الأردنية وثلاثة مواطنين سعوديين.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن جميع قطاعاتها الأمنية، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تواصل جهودها للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة واستهداف أمن المملكة وشبابها.
كما دعت الجهات الأمنية المواطنين السعوديين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بعمليات تهريب أو ترويج المخدرات عبر القنوات الرسمية، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.
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