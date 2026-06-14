السعيد: استاد الحسين الدولي يدعم طموحات الأردن في استضافة البطولات العالمية

02:06 م

الوكيل الإخباري- قالت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد إن بدء الأعمال الإنشائية في مشروع استاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي يشكل "نقطة تحول" في مسيرة الرياضة الأردنية، مؤكدة أن المشروع يأتي ترجمة للاهتمام الكبير الذي يوليه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني للشباب والرياضة. اضافة اعلان





وأضافت السعيد، أن تأهل المنتخب الوطني "النشامى" إلى كأس العالم أكد حاجة الأردن إلى منشآت رياضية جديدة تتناسب مع مستوى الإنجازات التي تحققها الرياضة الأردنية في مختلف الألعاب، بما فيها كرة القدم والتايكواندو وكرة السلة.



وأشارت إلى أن استاد الحسين الدولي سيكون باكورة العمل الذي سيخدم الرياضة الأردنية بشكل كبير، موضحة أن الأردن بحاجة إلى استاد كبير قادر على استيعاب أعداد أكبر من الجماهير، بما يسهم في تعزيز حضور المملكة على الخارطة الرياضية الدولية.



وبينت أن اللجنة الأولمبية الأردنية زودت الجهات المعنية بالمواصفات الفنية المطلوبة للصالات الرياضية المزمع إنشاؤها ضمن المشروع، استناداً إلى متطلبات الاتحادات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية، مشيرة إلى أن المدينة الرياضية ستضم صالات متخصصة للرياضات الجماعية وصالة متعددة الأغراض للألعاب القتالية.



وقالت إن المشروع سيساعد في معالجة النقص القائم في صالات التدريب الخاصة بالمنتخبات والأندية، لا سيما في الألعاب الجماعية، مؤكدة أن جميع المواصفات التي تم اعتمادها تهدف إلى تمكين الأردن من استضافة البطولات العالمية والآسيوية في مختلف الرياضات.



وأضافت أن اكتمال المشروع سيسهم في دعم ملف استضافة الأردن للدورة العربية عام 2035، التي ستقام برعاية جلالة الملك، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة كوجهة للفعاليات الرياضية الدولية.



وأكدت السعيد أن تطوير البنية التحتية الرياضية سيسهم في تنشيط السياحة الرياضية، مشيرة إلى أن توفر صالات ومنشآت مطابقة للمعايير الدولية سيتيح استضافة بطولات رياضية على مدار العام، بما يعزز الحركة الرياضية والسياحية في المملكة.



وأعلنت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، الأحد، بدء الأعمال التمهيدية والحفر لمشروع استاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي، ضمن مشاريع المرحلة الأولى من مشروع مدينة عمرة، تحضيراً لبدء الأعمال الإنشائية مطلع عام 2027، في خطوة تمثل البداية الفعلية لتشييد صرح رياضي وطني هو الأكبر في المملكة، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وبينت الشركة في بيان صحفي لها أن الاستاد يمتد على مساحة أرض إجمالية تبلغ ألف دونم، بطاقة استيعابية تصل إلى 46 ألف متفرج، ومن المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه نهاية عام 2029.



ويتضمن المشروع مرافق موازية تشمل ملعبين تدريبيين، ومواقف تتسع لـ6 آلاف مركبة وحافلة، وهو مهيأ للربط مع محطات النقل العام ومسار الباص سريع التردد، بالإضافة إلى مرافق لخدمة الرياضيين والجماهير.





