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السفارة الأردنية تطالب رعاياها في غزة بالمغادرة وتنسق لإجلائهم

السفارة الأردنية تطالب رعاياها في غزة بالمغادرة وتنسق لإجلائهم
ارشيفية
 
الإثنين، 08-06-2026 12:21 ص

الوكيل الإخباري-   دعت السفارة الأردنية في فلسطين جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في قطاع غزة إلى المغادرة الفورية، وسط تصاعد حدة التوتر والعمليات العسكرية في القطاع.

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وقالت السفارة الأردنية في غزة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها أجرت اتصالات مكثفة مع كافة الأردنيين المتواجدين في غزة، مطالبة إياهم بترتيب مغادرتهم بشكل عاجل، نظرا للأوضاع الراهنة والصعبة التي يشهدها القطاع.

 

وأكدت السفارة أنها تعمل على تنسيق كامل لعملية الإجلاء، وأنها ستقدم جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة الرعايا إلى المملكة، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عبور آمن وسريع.

ولم تكشف السفارة عن العدد الدقيق للأردنيين المتواجدين في غزة، لكنها شددت على ضرورة التجاوب الفوري مع دعوة المغادرة، حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الظروف الإنسانية والأمنية المتفاقمة.

 
 


gnews

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