السفارة الأردنية تطالب رعاياها في غزة بالمغادرة وتنسق لإجلائهم

ولم تكشف السفارة عن العدد الدقيق للأردنيين المتواجدين في غزة، لكنها شددت على ضرورة التجاوب الفوري مع دعوة المغادرة، حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الظروف الإنسانية والأمنية المتفاقمة.
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