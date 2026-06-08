السفارة الأردنية تطالب رعاياها في غزة بالمغادرة وتنسق لإجلائهم

الوكيل الإخباري- دعت السفارة الأردنية في فلسطين جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في قطاع غزة إلى المغادرة الفورية، وسط تصاعد حدة التوتر والعمليات العسكرية في القطاع.

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وقالت السفارة الأردنية في غزة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها أجرت اتصالات مكثفة مع كافة الأردنيين المتواجدين في غزة، مطالبة إياهم بترتيب مغادرتهم بشكل عاجل، نظرا للأوضاع الراهنة والصعبة التي يشهدها القطاع.